Doosan Engine präsentierte Quartalsergebnisse

Doosan Engine präsentierte in der am 26.01.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.12.2025 endete.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 1228,18 KRW eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 478,00 KRW je Aktie erzielt worden.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 12,74 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 367,83 Milliarden KRW umgesetzt, gegenüber 326,27 Milliarden KRW im Vorjahreszeitraum.

Das EPS für das Gesamtjahr lag bei 2082,20 KRW. Im letzten Jahr hatte Doosan Engine einen Gewinn von 968,00 KRW je Aktie eingefahren.

Der Umsatz lag bei 1 371,06 Milliarden KRW – das entspricht einem Zuwachs von 14,05 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 1 202,20 Milliarden KRW erwirtschaftet worden.

Für das Geschäftsjahr hatten Analysten einen Gewinn je Aktie von 1188,62 KRW geschätzt. Den Umsatz hatten die Experten auf 1 352,10 Milliarden KRW taxiert.

Redaktion finanzen.at