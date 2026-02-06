Doosan Solus legte Quartalsergebnis vor

Doosan Solus hat am 05.02.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Doosan Solus vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 750,12 KRW. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 269,00 KRW je Aktie erwirtschaftet.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 2,48 Prozent auf 169,84 Milliarden KRW. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 165,73 Milliarden KRW erwirtschaftet worden.

In Sachen EPS wurde für das Geschäftsjahr ein Verlust von 1484,820 KRW je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Doosan Solus 52,00 KRW je Aktie generiert.

Umsatzseitig wurden 616,44 Milliarden KRW vermeldet. Im Vorjahr hatte Doosan Solus 570,95 Milliarden KRW umgesetzt.

Redaktion finanzen.at