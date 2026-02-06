06.02.2026 06:31:28

Doosan Solus legte Quartalsergebnis vor

Doosan Solus hat am 05.02.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Doosan Solus vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 750,12 KRW. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 269,00 KRW je Aktie erwirtschaftet.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 2,48 Prozent auf 169,84 Milliarden KRW. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 165,73 Milliarden KRW erwirtschaftet worden.

In Sachen EPS wurde für das Geschäftsjahr ein Verlust von 1484,820 KRW je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Doosan Solus 52,00 KRW je Aktie generiert.

Umsatzseitig wurden 616,44 Milliarden KRW vermeldet. Im Vorjahr hatte Doosan Solus 570,95 Milliarden KRW umgesetzt.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Letzte Top-Ranking Nachrichten

14:52 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
13:02 KW 6: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
06.02.26 KW 6: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche
02.02.26 Bitcoin, Ether & Co. im Januar 2026: Monatsbilanz der Kryptowährungen
02.02.26 Januar 2026: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen im abgelaufenen Monat

Börse aktuell - Live Ticker

Bitcoin und KI-Sorgen belasten nur kurzzeitig: Dow erstmals über 50.000 Punkten -- ATX und DAX gehen fester ins Wochenende -- Asiens Börsen schließen mehrheitlich tiefer
Der heimische sowie der deutsche Markt notierten vor dem Wochenende höher. Der Dow erreichte ein Allzeithoch. Die wichtigsten asiatischen Indizes präsentierten sich am Freitag mehrheitlich schwächer.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen