Douglas-Aktie klettert: Jahresziele angehoben

Der Umsatz dürfte um rund 8,5 Prozent, statt wie bisher avisiert um rund 7 Prozent wachsen, teilte das Unternehmen am Mittwoch in Düsseldorf mit. Zudem sieht sich das im Nebenwerteindex SDAX notierte Unternehmen auf gutem Weg, die mittelfristig erwartete Gewinnmarge vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen sowie vor Sondereffekten von 18,5 Prozent zu erreichen. Im vergangenen Jahr waren es noch 17,7 Prozent gewesen.

Der seit dem Börsengang im März arg gebeutelte Aktienkurs knüpft im XETRA-Handel zeitweise mit plus 6,76 Prozent auf 18,49 Euro an seinen Stabilisierungsversuch der vergangenen Handelstage an.

In den drei Monaten von April bis Ende Juni stieg der Konzernumsatz den Angaben zufolge um 7,3 Prozent. Dabei trugen das Filial- und das Online-Geschäft in etwa gleichermaßen zum Wachstum bei. Für das Dreivierteljahr ergibt sich damit ein Wachstum um 8,7 Prozent auf 3,5 Milliarden Euro. Die vollständigen Finanzzahlen werden am 14. August veröffentlicht.

Zudem legt Douglas den Fokus vermehrt auf das Kerngeschäft Premium-Kosmetik. So sei der Verkaufsvertrag für die Online-Apotheke Disapo am 16. Juli mit MYA Health unterzeichnet worden. Der Abschluss werde bis Ende Juli erwartet. Durch den Verkauf will Douglas die eigene Profitabilität steigern.

Jefferies belässt Douglas nach angehobenen Jahreszielen auf 'Buy'

Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Douglas nach vorläufigen Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 28 Euro belassen. Analyst Henrik Paganetty verwies in einer am Mittwoch vorliegenden ersten Reaktion auf die angehobenen Geschäftsjahresziele der Parfümeriekette für 2023/24 und den Verkauf der Online-Apotheke Disapo. Zudem sei Douglas auf gutem Wege das mittelfristige Ziel einer bereinigten operativen Gewinnmarge von rund 18,5 Prozent zu erreichen.

DÜSSELDORF / NEW YORK (dpa-AFX)