ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat Douglas von "Buy" auf "Neutral" abgestuft und das Kursziel von 25,50 auf 11,50 Euro gesenkt. Die Parfümeriekette sei nicht immun gegenüber der Abschwächung des Schönheitspflegemarkts, schrieb Analyst Yashraj Rajani in seiner am Mittwoch vorliegenden Neubewertung. Ein langsameres Wachstum und ein schleppenderer Schuldenabbau seien die Gründe für sein Downgrade. Er kappte seine Umsatz- und Ergebnisschätzungen deutlich. Nach dem Kursrutsch seien die schlechteren Aussichten allerdings inzwischen eingepreist./ag/gl



Veröffentlichung der Original-Studie: 25.03.2025 / 21:57 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.03.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT





