DouYu International Holdings Aktie
WKN DE: A2PJ6X / ISIN: US25985W1053
|
20.11.2025 11:50:00
DouYu Q3 Net Income Rises
(RTTNews) - DouYu International Holdings Limited (DOYU) reported third quarter net income of RMB 11.3 million, an increase of 232.8% from RMB 3.4 million in the same period of 2024. Net income per ADS was RMB 0.38 compared to RMB 0.11. Adjusted net income was RMB 23.1 million, compared with an adjusted net loss of RMB 39.8 million. Adjusted net income per ADS was RMB 0.77 compared to a loss of RMB 1.32.
Total net revenues in the third quarter were RMB 899.1 million, compared with RMB 1.06 billion in the same period of 2024. Average mobile MAUs were 30.5 million, down 27.5% year over year from 42.1 million in the same period of 2024.
For more earnings news, earnings calendar, and earnings for stocks, visit rttnews.com.
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu DouYu International Holdings Ltdmehr Nachrichten
|Keine Nachrichten verfügbar.
Analysen zu DouYu International Holdings Ltdmehr Analysen
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerNach den NVIDIA-Zahlen: ATX fester -- DAX klar im Plus -- Wall Street deutlich höher -- Börsen in Fernost schließen uneinig - Nikkei zieht kräftig an
Am Donnerstag steigen sowohl der heimische als auch der deutsche Markt an. Die Wall Street zeigt sich mit kräftigen Zuschlägen. Die Aktienmärkte in Asien tendierten derweil in verschiedene Richtungen.