Dover Aktie
WKN: 853707 / ISIN: US2600031080
|
23.07.2026 13:03:49
Dover Corp Reports Climb In Q2 Bottom Line
(RTTNews) - Dover Corp (DOV) reported earnings for its second quarter that Increases, from last year
The company's earnings came in at $312.25 million, or $2.30 per share. This compares with $279.06 million, or $2.02 per share, last year.
Excluding items, Dover Corp reported adjusted earnings of $371.69 million or $2.74 per share for the period.
The company's revenue for the period rose 6.9% to $2.190 billion from $2.049 billion last year.
Dover Corp earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $312.25 Mln. vs. $279.06 Mln. last year. -EPS: $2.30 vs. $2.02 last year. -Revenue: $2.190 Bln vs. $2.049 Bln last year.
-Guidance: Full year EPS guidance: 10.55 To 10.75 Full year revenue guidance: 6 % To 8 %
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Dover Corp.
|
23.07.26
|S&P 500-Handel aktuell: S&P 500 liegt schlussendlich im Minus (finanzen.at)
|
23.07.26
|S&P 500 aktuell: S&P 500 legt den Rückwärtsgang ein (finanzen.at)
|
23.07.26
|Angespannte Stimmung in New York: S&P 500 präsentiert sich am Mittag leichter (finanzen.at)
|
23.07.26
|Angespannte Stimmung in New York: S&P 500 beginnt die Donnerstagssitzung im Minus (finanzen.at)
|
22.07.26
|Ausblick: Dover gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt (finanzen.net)
|
21.07.26
|S&P 500-Papier Dover-Aktie: So viel hätte eine Investition in Dover von vor 3 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
14.07.26
|S&P 500-Wert Dover-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Dover-Investition von vor einem Jahr eingebracht (finanzen.at)
|
08.07.26