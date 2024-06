Dow Jones 30 Industrial-Papier Procter Gamble-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Procter Gamble-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Procter Gamble-Aktie Investoren gebracht.

Heute vor 3 Jahren fand via Börse NYSE Handel mit dem Procter Gamble-Papier statt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 134,85 USD. Bei einem 10 000-USD-Investment vor 3 Jahren, besäße man nun 74,156 Procter Gamble-Aktien. Da sich der Wert eines Anteils am 30.05.2024 auf 162,58 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 12 056,36 USD wert. Daraus ergibt sich eine Performance von +20,56 Prozent.

Der Börsenwert von Procter Gamble belief sich jüngst auf 383,07 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

