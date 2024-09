Dow Jones 30 Industrial-Papier Salesforce-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Salesforce von vor 10 Jahren verdient

Am 05.09.2014 wurde das Salesforce-Papier an der Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke waren Salesforce-Anteile an diesem Tag 59,81 USD wert. Bei einem Investment von 100 USD in das Salesforce-Papier vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 1,672 Salesforce-Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs des Salesforce-Papiers auf 247,68 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 414,11 USD wert. Damit hätte sich die Investition um 314,11 Prozent vermehrt.

Alle Salesforce-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 237,59 Mrd. USD. Das Salesforce-IPO fand am 20.06.2019 an der Börse NYSE statt. Der Erstkurs der Salesforce-Aktie lag beim Börsengang bei 38,50 USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at