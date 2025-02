NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat Salesforce nach Zahlen auf "Outperform" mit einem Kursziel von 420 US-Dollar belassen. Der Softwarekonzern habe ein solides Quartal hinter sich, schrieb Analyst Rishi Jaluria in einer am Donnerstag vorliegenden Einschätzung. Für Unruhe hätten indes die Auswirkungen von Wechselkurseffekten auf die Resultate und den Ausblick gesorgt. Die Aktie bleibe indes günstig, und die Margen könnten noch Luft nach oben haben./gl/ajx



Veröffentlichung der Original-Studie: 26.02.2025 / 22:15 / EST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.02.2025 / 22:15 / EST





