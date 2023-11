Dow Jones 30 Industrial-Wert 3M-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in 3M von vor einem Jahr bedeutet

So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die 3M-Aktie Investoren gebracht.

Am 22.11.2022 wurden 3M-Anteile via Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 128,60 USD. Wenn ein Anleger damals 1 000 USD in das 3M-Papier investiert hätte, hätte er nun 7,776 Aktien im Portfolio. Da sich der Wert eines Anteils am 21.11.2023 auf 93,99 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 730,87 USD wert. Damit wäre die Investition 26,91 Prozent weniger wert.

Jüngst verzeichnete 3M eine Marktkapitalisierung von 52,27 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at