Caterpillar Aktie
WKN: 850598 / ISIN: US1491231015
|Caterpillar-Investment im Blick
|
24.10.2025 16:03:59
Dow Jones 30 Industrial-Wert Caterpillar-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Caterpillar von vor 5 Jahren eingebracht
Heute vor 5 Jahren fand via Börse NYSE wochenend-bedingt kein Handel mit der Caterpillar-Aktie statt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die Caterpillar-Aktie bei 168,59 USD. Wenn man vor 5 Jahren 1 000 USD in die Caterpillar-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 5,932 Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 23.10.2025 gerechnet (520,50 USD), wäre das Investment nun 3 087,37 USD wert. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 208,74 Prozent gesteigert.
Der Caterpillar-Wert an der Börse wurde auf 241,07 Mrd. USD beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Bildquelle: James Mattil / Shutterstock.com
