Dow Jones 30 Industrial-Wert Home Depot-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Home Depot-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

Wer vor Jahren in Home Depot-Aktien investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades dem Home Depot-Papier an der Börse NYSE ausgeführt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 214,44 USD wert. Bei einer Investition in Höhe von 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 4,663 Home Depot-Aktien im Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 17.07.2024 auf 371,89 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 734,24 USD wert. Die Steigerung von 1 000 USD zu 1 734,24 USD entspricht einer Performance von +73,42 Prozent.

Zuletzt verbuchte Home Depot einen Börsenwert von 365,36 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

