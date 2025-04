Angespannte Stimmung in New York: Dow Jones präsentiert sich schlussendlich leichter

Am Montag fiel der Dow Jones via NYSE zum Handelsschluss um 0,91 Prozent auf 37 965,60 Punkte zurück. Der Börsenwert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 14,730 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Gewinn von 4,65 Prozent auf 40 097,90 Punkte an der Kurstafel, nach 38 314,86 Punkten am Vortag.

Der Dow Jones verzeichnete bei 36 611,78 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Montag 39 207,02 Einheiten.

So bewegt sich der Dow Jones im Jahresverlauf

Noch vor einem Monat, am 07.03.2025, notierte der Dow Jones bei 42 801,72 Punkten. Der Dow Jones wies vor drei Monaten, am 07.01.2025, einen Wert von 42 528,36 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 05.04.2024, verzeichnete der Dow Jones einen Wert von 38 904,04 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2025 ging es für den Index bereits um 10,44 Prozent nach unten. Der Dow Jones erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 45 054,36 Punkten. Bei 36 611,78 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.

Dow Jones-Top-Flop-Liste

Zu den stärksten Einzelwerten im Dow Jones zählen derzeit NVIDIA (+ 3,53 Prozent auf 97,64 USD), Amazon (+ 2,49 Prozent auf 175,26 USD), JPMorgan Chase (+ 1,98) Prozent auf 214,44 USD), Boeing (+ 1,66 Prozent auf 138,86 USD) und Salesforce (+ 1,43 Prozent auf 244,21 USD). Unter den schwächsten Dow Jones-Aktien befinden sich derweil Home Depot (-5,82 Prozent auf 309,20 EUR), Apple (-3,67 Prozent auf 181,46 USD), Travelers (-3,48 Prozent auf 233,83 USD), Nike (-2,86 Prozent auf 55,61 USD) und Sherwin-Williams (-2,79 Prozent auf 322,81 USD).

Diese Dow Jones-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Im Dow Jones ist die NVIDIA-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via NYSE 164 796 406 Aktien gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von Apple mit 2,564 Bio. Euro im Dow Jones den größten Anteil aus.

Fundamentalkennzahlen der Dow Jones-Werte im Fokus

Unter den Dow Jones-Aktien weist 2025 laut FactSet-Schätzung die Merck-Aktie mit 9,09 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Bei der Betrachtung der Dividendenrendite ist die Verizon-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 6,36 Prozent an der Spitze im Index.

Redaktion finanzen.at