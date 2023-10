Dow Jones aktuell: Dow Jones zeigt sich zum Handelsende fester

Am Dienstag stieg der Dow Jones via NYSE letztendlich um 0,40 Prozent auf 33 739,30 Punkte. Damit kommen die im Dow Jones enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 10,409 Bio. Euro. In den Dienstagshandel ging der Dow Jones 1,03 Prozent schwächer bei 33 259,84 Punkten, nach 33 604,65 Punkten am Vortag.

Der Dow Jones verzeichnete bei 33 604,32 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 33 898,22 Einheiten.

Dow Jones-Entwicklung seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der Dow Jones verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 08.09.2023, den Wert von 34 576,59 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 10.07.2023, betrug der Dow Jones-Kurs 33 944,40 Punkte. Der Dow Jones erreichte vor einem Jahr, am 10.10.2022, den Wert von 29 202,88 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2023 kletterte der Index bereits um 1,82 Prozent nach oben. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des Dow Jones bereits bei 35 679,13 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 31 429,82 Punkten markiert.

Dow Jones-Top-Flop-Aktien

Die Gewinner-Aktien im Dow Jones sind derzeit Boeing (+ 2,67 Prozent auf 193,53 USD), Coca-Cola (+ 2,17 Prozent auf 54,03 USD), 3M (+ 1,79 Prozent auf 90,64 USD), American Express (+ 1,42 Prozent auf 150,93 USD) und Home Depot (+ 1,31 Prozent auf 299,22 USD). Zu den schwächsten Dow Jones-Aktien zählen derweil Merck (-0,85 Prozent auf 103,61 USD), Travelers (-0,63 Prozent auf 162,23 USD), Microsoft (-0,43 Prozent auf 328,39 USD), UnitedHealth (-0,43 Prozent auf 524,24 USD) und Apple (-0,34 Prozent auf 178,39 USD).

Blick in den Dow Jones: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Die Apple-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im Dow Jones auf. 11 711 952 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Die Apple-Aktie sticht im Dow Jones mit einer Marktkapitalisierung von 2,628 Bio. Euro heraus.

Dow Jones-Fundamentaldaten im Fokus

Die Walgreens Boots Alliance-Aktie präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 5,94 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den Dow Jones-Werten. Die Verizon-Aktie bietet 2023 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,14 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at