Dow Jones aktuell: mittags Pluszeichen im Dow Jones

Wenig Veränderung ist am ersten Tag der Woche in New York zu beobachten.

Am Montag geht es im Dow Jones um 18:00 Uhr via NYSE um 0,17 Prozent auf 50 950,89 Punkte nach oben. Insgesamt kommt der Index damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 20,285 Bio. Euro. In den Handel ging der Dow Jones 1,46 Prozent stärker bei 51 610,02 Punkten, nach 50 866,78 Punkten am Vortag.

Das Tageshoch des Dow Jones betrug 51 277,15 Punkte, das Tagestief hingegen 50 884,64 Zähler.

So entwickelt sich der Dow Jones im Jahresverlauf

Noch vor einem Monat, am 08.05.2026, lag der Dow Jones bei 49 609,16 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der Dow Jones erreichte am vorherigen Handelstag, dem 06.03.2026, einen Stand von 47 501,55 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der Dow Jones notierte am vorherigen Handelstag, dem 06.06.2025, bei 42 762,87 Punkten.

Im Index schlägt auf Jahressicht 2026 ein Plus von 5,31 Prozent zu Buche. Das Dow Jones-Jahreshoch steht derzeit bei 51 660,40 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 45 057,28 Zählern.

Top- und Flop-Aktien im Dow Jones

Zu den Top-Aktien im Dow Jones zählen aktuell Cisco (+ 3,82 Prozent auf 126,29 USD), Apple (+ 2,28 Prozent auf 314,35 USD), NVIDIA (+ 1,83 Prozent auf 208,85 USD), Goldman Sachs (+ 1,77 Prozent auf 1 057,03 USD) und Chevron (+ 1,19 Prozent auf 189,54 USD). Unter Druck stehen im Dow Jones hingegen Travelers (-1,78 Prozent auf 297,86 USD), Salesforce (-1,72 Prozent auf 182,46 USD), Sherwin-Williams (-1,62 Prozent auf 300,36 USD), Microsoft (-1,28 Prozent auf 411,33 USD) und Amgen (-1,02 Prozent auf 346,03 USD).

Dow Jones-Aktien mit dem größten Handelsvolumen

Die Aktie im Dow Jones mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die NVIDIA-Aktie. Zuletzt wurden via NYSE 11 963 192 Aktien gehandelt. Im Dow Jones macht die NVIDIA-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 4,310 Bio. Euro den größten Börsenwert aus.

Dow Jones-Fundamentalkennzahlen im Fokus

Die Verizon-Aktie präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 9,17 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den Dow Jones-Werten. Unter den Aktien im Index verzeichnet die Verizon-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,22 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at