Verizon Aktie

Verizon für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 868402 / ISIN: US92343V1044

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Dow Jones-Kursentwicklung 08.06.2026 18:02:09

Dow Jones aktuell: mittags Pluszeichen im Dow Jones

Dow Jones aktuell: mittags Pluszeichen im Dow Jones

Wenig Veränderung ist am ersten Tag der Woche in New York zu beobachten.

Am Montag geht es im Dow Jones um 18:00 Uhr via NYSE um 0,17 Prozent auf 50 950,89 Punkte nach oben. Insgesamt kommt der Index damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 20,285 Bio. Euro. In den Handel ging der Dow Jones 1,46 Prozent stärker bei 51 610,02 Punkten, nach 50 866,78 Punkten am Vortag.

Das Tageshoch des Dow Jones betrug 51 277,15 Punkte, das Tagestief hingegen 50 884,64 Zähler.

So entwickelt sich der Dow Jones im Jahresverlauf

Noch vor einem Monat, am 08.05.2026, lag der Dow Jones bei 49 609,16 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der Dow Jones erreichte am vorherigen Handelstag, dem 06.03.2026, einen Stand von 47 501,55 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der Dow Jones notierte am vorherigen Handelstag, dem 06.06.2025, bei 42 762,87 Punkten.

Im Index schlägt auf Jahressicht 2026 ein Plus von 5,31 Prozent zu Buche. Das Dow Jones-Jahreshoch steht derzeit bei 51 660,40 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 45 057,28 Zählern.

Top- und Flop-Aktien im Dow Jones

Zu den Top-Aktien im Dow Jones zählen aktuell Cisco (+ 3,82 Prozent auf 126,29 USD), Apple (+ 2,28 Prozent auf 314,35 USD), NVIDIA (+ 1,83 Prozent auf 208,85 USD), Goldman Sachs (+ 1,77 Prozent auf 1 057,03 USD) und Chevron (+ 1,19 Prozent auf 189,54 USD). Unter Druck stehen im Dow Jones hingegen Travelers (-1,78 Prozent auf 297,86 USD), Salesforce (-1,72 Prozent auf 182,46 USD), Sherwin-Williams (-1,62 Prozent auf 300,36 USD), Microsoft (-1,28 Prozent auf 411,33 USD) und Amgen (-1,02 Prozent auf 346,03 USD).

Dow Jones-Aktien mit dem größten Handelsvolumen

Die Aktie im Dow Jones mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die NVIDIA-Aktie. Zuletzt wurden via NYSE 11 963 192 Aktien gehandelt. Im Dow Jones macht die NVIDIA-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 4,310 Bio. Euro den größten Börsenwert aus.

Dow Jones-Fundamentalkennzahlen im Fokus

Die Verizon-Aktie präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 9,17 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den Dow Jones-Werten. Unter den Aktien im Index verzeichnet die Verizon-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,22 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Die Tops und Flops im Dow Jones
Zur Dow Jones-Realtime-Indikation
Analysen zu Dow Jones-Aktien

Bildquelle: JoemanjiArts-ESOS / Shutterstock.com

Nachrichten zu Verizon Inc.

mehr Nachrichten

Analysen zu Verizon Inc.

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Amgen Inc. 299,65 -1,15% Amgen Inc.
Apple Inc. 272,00 1,72% Apple Inc.
Caterpillar Inc. 785,20 -0,05% Caterpillar Inc.
Chevron Corp. 164,20 0,95% Chevron Corp.
Cisco Inc. 109,14 3,29% Cisco Inc.
Goldman Sachs 912,60 1,22% Goldman Sachs
Microsoft Corp. 355,50 -1,81% Microsoft Corp.
NVIDIA Corp. 180,92 1,13% NVIDIA Corp.
Salesforce 157,66 -2,29% Salesforce
Sherwin-Williams Co. 260,20 -1,51% Sherwin-Williams Co.
Travelers Inc (Travelers Companies) 258,00 -1,90% Travelers Inc (Travelers Companies)
Verizon Inc. 39,39 0,11% Verizon Inc.

Indizes in diesem Artikel

Dow Jones 50 929,29 0,12%

Letzte Top-Ranking Nachrichten

17:12 Pershing Square-Depot im Umbau: Ackman kauft Microsoft und reduziert Google-Anteil
07.06.26 Aktien von Microsoft, Amazon, Apple & Co.: Diese Änderungen gab es in Q1 2026 im Depot von Jeremy Grantham
07.06.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 23
07.06.26 Gold, Öl & Co. in KW 23: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
06.06.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen

Börse aktuell - Live Ticker

KI-Zweifel und Lage in Nahost: ATX letztlich mit Verlusten -- DAX schließt mit roten Vorzeichen -- Börsen in Asien zum Handelsende mit kräftigen Verlusten
Am heimischen Aktienmarkt herrschte am Montag Zurückhaltung. Der deutsche Markt zeigte sich ebenfalls mit Verlusten. In Fernost dominierten die Bären.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen