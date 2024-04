DOW JONES – Anchored VWAP – wichtig!

DOW JONES – H4 Chart inkl. Anchored VWAP





PARTNERAKTION

Intensivkurs: Impuls Trading inkl. Volumenanalyse 2024 kostenfrei sichern



Aktuelle Situation

Der US-Index nähert sich zunehmend einer wichtigen „zone of interest“. Ausgehend vom Allzeithoch liegt bei rund 38.500 Punkten der Volumendurchschnitt der aktuell laufenden Korrektur. Shortseller haben hier ihren durchschnittlichen Shortpreis. Grundsätzlich gilt, dass es immer ratsam ist, mit Zonen (Preisbereiche) anstatt absolut perfektionistischen Marken zu planen. Natürlich sieht das menschliche Auge rückwärts viele „perfekte“ Kursmarken. Das liegt in der Natur der Dinge. Vorwärts betrachtet funktionieren diese Vorgehensweisen dann nicht so wie gewünscht. Daher ist es hilfreicher, in Zonen zu denken.

Short-Zonen

Aktuell befindet sich der Dow Jones direkt an der Widerstandszone bei dem Preisbereich von rund 38.500 Punkten. Kommt es hier untergeordnet zu Umkehrformationen im Minutenchart, ist eine Shortversuch zu favorisieren.

Long-Zonen

Nächste interessante Unterstützungen liegen aktuell bei rund 38.000 Punkten.

Hinweis zum Trading | Kontext & Signal

Häufig besteht die Frage, woher man weiß, dass ein Preisbereich auch „funktioniert“. Diese Antwort liegt in der Reaktion des Preises selbst. Wie immer gilt, dass man die angegebenen Orte (Zonen) nicht ohne untergeordnete Bestätigungen des Preises (Boden- oder Top Formation) handeln sollte.

Hinweis Trademanagement

Entscheidend ist, den Stop-Loss wie immer sofort auf das Einstiegsniveau nachzuziehen, um das Risiko zu begrenzen. Wie weit dann der potenzielle Trade läuft, entscheidet wie immer der Markt. Gewinnmitnahmen bei +0.5R, +1R und +2R sind in der Regel sinnvoll. Mit „R“ sind Risikoeinheiten gemeint.

Viel Erfolg,

Ihr Dennis Gürtler.





Dennis Gürtler ist Gründer und Geschäftsführer einer Eigenhandelsfirma in Berlin. Als ehemaliger Portfoliomanager und Vollzeithändler ist er seit 2008 an den Finanzmärkten aktiv. Mit über 15 Jahren Erfahrung ist Dennis Gürtler im DACH-Raum für seine Expertise bekannt.

Bei diesem Artikel handelt es sich um eine Werbemitteilung. Diese Information wurde von Pepperstone GmbH bereitgestellt. CFD sind komplexe Instrumente und beinhalten wegen der Hebelwirkung ein hohes Risiko, schnell Geld zu verlieren. 74.8% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFD funktionieren und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Zusätzlich zum untenstehenden Haftungsausschluss enthält das auf dieser Seite enthaltene Informationsmaterial weder eine Auflistung unserer Handelspreise noch ein Angebot oder eine Aufforderung zu einer Transaktion in ein Finanzinstrument. Pepperstone übernimmt keine Verantwortung für die Verwendung dieser Kommentare und die daraus resultierenden Folgen. Es wird keine Zusicherung oder Gewähr für die Richtigkeit oder Vollständigkeit dieser Informationen gegeben. Folglich trägt der Anleger alleinverantwortlich das Risiko für einzelne Anlageentscheidungen. Jede angebotene Studie berücksichtigt nicht das Investment spezifischer Ziele, die finanzielle Situation und die Bedürfnisse einer bestimmten Person, die sie empfangen kann. Sie wurde nicht in Übereinstimmung mit den gesetzlichen Vorschriften zur Erstellung von Finanzanalysen erstellt und gilt daher als Werbemitteilung im Sinne des Wertpapierhandelsgesetzes (WpHG).