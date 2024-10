DOW JONES – Crashgefahr? Zonen! UPDATE

DOW JONES – D1 Chart | 29.08.2024



DOW JONES – D1 Chart | 10.09.2024



Nach dem kurzen schnellen Einbruch von 1.400 Punkten kam folgerichtig die Stabilisierung an der Tages-EMA-50. An diesem Niveau lag ebenso die Quartals-VWAP. Institutionelle „level of interest“, an denen häufig Kursreaktionen zu beobachten sind. Meistens werden sie vom breiten Markt vernachlässigt, da Privatanleger mit einer Prognose-Forderung und falschen Vorstellungen an solchen Zonen herantreten.

Wobei es klar sein sollte, dass kein „level of interest“ „immer“ „das gleiche“ Kursverhalten erzeugen kann, da sonst Arbitrage, Frontrunning und andere Dinge auftreten (müssen). Unabhängig davon ist der Dow Jones wieder im breiten Aufwärtskanal und potenziell gibt es jetzt zwei Szenarien, die interessant werden könnten. Dabei gilt (wie immer), dass es nicht so stattfinden muss und zweitens, muss es untergeordnet noch bestätigt werden. Heißt, die „Szenarien“, die ich im folgenden Chart eingezeichnet habe, sind kein „Muss“ und nur, wenn die kurzfristige Price-Action in dem Kontext auch passt, ergibt sich ein Trade.





DOW JONES – D1 Chart | 10.09.2024



Natürlich ist es verlockend mit der „Bestätigung“ steigender Kurse dabei zu sein. Nur, wenn sich das als „Bullenfalle“ herausstellt, macht das mit dann immer weiter fallenden Kursen zunehmend weniger „Spaß“. Ähnliche Szenarien sehen wir häufiger und auch die ersten Ausbrüche in der Aktie von META haben sich ebenso nicht bestätigt.

AUSZUG, lesen Sie die komplette Analyse hier weiter





DOW JONES – D1 Chart | Aktuell

Aufgrund der weiterhin teuren Ausgangssituation handle ich nur, wenn der DOW JONES intraday sehr stark gestiegen ist im Sinne der mean reversion gegen das Momentum oder nach einer tieferen Korrektur an übergeordnete Unterstützungen. Ersteres ist risikovoller und sollte nur von erfahreneren Händlern vollzogen worden.

Die erste Unterstützung, die kürzlich angelaufen ist, war die Anchored VWAP inklusive der Tages-EMA-20. Dort konnte der DOW JONES ein wenig abprallen, aber insgesamt fehlte die Volatilität. Alle weiteren wichtigen Handelszonen für aktive Händler habe ich farblich hervorgehoben. Anbei der Hinweis meines Fachartikels zum Handel von Zonen.

Wichtige Unterstützungen: JETZT FREISCHALTEN

Wichtige Widerstände: JETZT FREISCHALTEN





Wie werden Unterstützungen und Widerstände richtig gehandelt?

https://pepperstone.com/de-de/fortbildung/trading-leitfaden/unterstuetzungen-und-widerstaende/

Viel Erfolg,

Ihr Dennis Gürtler.







Dennis Gürtler ist Gründer und Geschäftsführer einer Eigenhandelsfirma in Berlin. Als ehemaliger Portfoliomanager und Vollzeithändler ist er seit 2008 an den Finanzmärkten aktiv. Mit über 15 Jahren Erfahrung ist Dennis Gürtler im DACH-Raum für seine Expertise bekannt.









Einer der wichtigsten Fähigkeiten erfolgreicher Händler ist die Kompetenz mit, Unterstützungen und Widerständen richtig umzugehen. In diesem Beitrag gehe ich darauf ein wie Anfänger, Fortgeschrittene aber auch erfahrene Händler Unterstützungen sowie Widerstände effizient nutzen können….

https://pepperstone.com/de-de/fortbildung/trading-leitfaden/unterstuetzungen-und-widerstaende/

TRADEMANAGEMENT

Entscheidend ist, den Stop-Loss wie immer sofort auf das Einstiegsniveau nachzuziehen, um das Risiko zu begrenzen. Wie weit dann der potenzielle Trade läuft, entscheidet wie immer der Markt. Gewinnmitnahmen bei +0.5R, +1R und +2R sind in der Regel sinnvoll. Mit „R“ sind Risikoeinheiten gemeint.

RISIKOHINWEIS

Die dargestellte Situation gehört einer bestimmten Trendart an: Auf- Ab- oder Seitwärtstrend. Als Händler fokussiere ich mich hauptsächlich darauf, die Richtung des vorherrschenden Trends zu handeln. Zusätzlich sind die dargestellten Unterstützungen und Widerstände als Zonen des Interesses zu verstehen. Nur bei untergeordneten eng begrenzbaren Einstiegsignalen kommt es zu einem Trade. Treten diese nicht auf, erfolgt für mich kein Trade, da Risikoreduktion und Bestätigung des Trends per Price Action oberste Priorität haben. Bitte handeln Sie verantwortungsvoll. Laufende Korrekturen ohne Bestätigungen können problemlos gegen den Trend bzw. den Händler laufen und sogar den gesamten Trend wechseln.

Exklusives Webinar

In unserer neuen Webinar-Serie dreht sich alles um Kryptowährungen. Bei Pepperstone bieten wir insgesamt 30 Kryptos und Indizes an, die als CFDs gehandelt oder zur Absicherung Ihres HODL-Portfolios genutzt werden können. Warum es sich lohnt, auch bei Kryptowerten in anderen Notierungen genauer hinzuschauen, erfahren Sie in unserem neuen Webinar. Jetzt kostenlos anmelden und Platz sichern!

Über Pepperstone

Deutschsprachiger Support per Telefon, E-Mail oder Live Chat

per Telefon, E-Mail oder Live Chat Trading rund um die Uhr: Ausgewählte US-Aktien 24 Stunden verfügbar

verfügbar GER40 bereits ab 0.9 Punkten Spread

Bleiben Sie informiert: Entdecken Sie weitere Analysen & Prognosen

Bei diesem Artikel handelt es sich um eine Werbemitteilung. Diese Information wurde von Pepperstone GmbH bereitgestellt. CFD sind komplexe Instrumente und beinhalten wegen der Hebelwirkung ein hohes Risiko, schnell Geld zu verlieren. 75.2% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFD funktionieren und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Zusätzlich zum untenstehenden Haftungsausschluss enthält das auf dieser Seite enthaltene Informationsmaterial weder eine Auflistung unserer Handelspreise noch ein Angebot oder eine Aufforderung zu einer Transaktion in ein Finanzinstrument. Pepperstone übernimmt keine Verantwortung für die Verwendung dieser Kommentare und die daraus resultierenden Folgen. Es wird keine Zusicherung oder Gewähr für die Richtigkeit oder Vollständigkeit dieser Informationen gegeben. Folglich trägt der Anleger alleinverantwortlich das Risiko für einzelne Anlageentscheidungen. Jede angebotene Studie berücksichtigt nicht das Investment spezifischer Ziele, die finanzielle Situation und die Bedürfnisse einer bestimmten Person, die sie empfangen kann. Sie wurde nicht in Übereinstimmung mit den gesetzlichen Vorschriften zur Erstellung von Finanzanalysen erstellt und gilt daher als Werbemitteilung im Sinne des Wertpapierhandelsgesetzes (WpHG).