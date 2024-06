Dow Jones-Handel aktuell: Dow Jones steigt am Donnerstagnachmittag

Der Dow Jones notiert am Nachmittag im Plus.

Am Donnerstag bewegt sich der Dow Jones um 20:02 Uhr via NYSE 0,77 Prozent stärker bei 39 132,79 Punkten. Insgesamt kommt der Dow Jones damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 13,937 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn standen Verluste von 0,144 Prozent auf 38 779,12 Punkte an der Kurstafel, nach 38 834,86 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des Dow Jones lag heute bei 38 778,46 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 39 135,81 Punkten erreichte.

Dow Jones-Jahreshoch und -Jahrestief

Seit Wochenbeginn verbucht der Dow Jones bislang ein Plus von 1,47 Prozent. Vor einem Monat, am 20.05.2024, wies der Dow Jones einen Wert von 39 806,77 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 20.03.2024, wies der Dow Jones 39 512,13 Punkte auf. Der Dow Jones notierte noch vor einem Jahr, am 20.06.2023, bei 34 053,87 Punkten.

Der Index legte seit Anfang des Jahres 2024 bereits um 3,76 Prozent zu. Bei 40 077,40 Punkten erreichte der Dow Jones bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 37 122,95 Punkten verzeichnet.

Das sind die Gewinner und Verlierer im Dow Jones

Unter den stärksten Aktien im Dow Jones befinden sich aktuell Salesforce (+ 4,45 Prozent auf 242,12 USD), Chevron (+ 2,43 Prozent auf 157,05 USD), Cisco (+ 1,81 Prozent auf 46,80 USD), Travelers (+ 1,50 Prozent auf 211,64 USD) und McDonalds (+ 1,44 Prozent auf 254,40 USD). Schwächer notieren im Dow Jones hingegen Apple (-2,11 Prozent auf 209,76 USD), Dow (-1,41 Prozent auf 54,66 USD), Procter Gamble (-0,69 Prozent auf 167,40 USD), Coca-Cola (-0,51 Prozent auf 62,31 USD) und Microsoft (-0,37 Prozent auf 444,71 USD).

Welche Aktien im Dow Jones den größten Börsenwert aufweisen

Die Apple-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im Dow Jones auf. 13 927 294 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Im Dow Jones macht die Microsoft-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 3,091 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der Dow Jones-Mitglieder

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Verizon-Aktie. Hier wird ein KGV von 8,75 erwartet. Unter den Aktien im Index präsentiert die Verizon-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 6,70 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

