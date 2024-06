Dow Jones-Handel aktuell: Dow Jones verbucht letztendlich Zuschläge

Letztendlich schloss der Dow Jones den Dienstagshandel nahezu unverändert (plus 0,15 Prozent) bei 38 834,86 Punkten ab. Der Börsenwert der im Dow Jones enthaltenen Werte beträgt damit 13,875 Bio. Euro. In den Dienstagshandel ging der Dow Jones 0,549 Prozent schwächer bei 38 565,18 Punkten, nach 38 778,10 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des Dow Jones lag am Dienstag bei 38 936,93 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 38 727,67 Punkten erreichte.

Dow Jones seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 17.05.2024, wurde der Dow Jones mit 40 003,59 Punkten gehandelt. Noch vor drei Monaten, am 18.03.2024, betrug der Dow Jones-Kurs 38 790,43 Punkte. Vor einem Jahr ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der Dow Jones erreichte am vorherigen Handelstag, dem 16.06.2023, einen Stand von 34 299,12 Punkten.

Der Index gewann seit Jahresanfang 2024 bereits um 2,97 Prozent. Das Dow Jones-Jahreshoch liegt derzeit bei 40 077,40 Punkten. Bei 37 122,95 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

Das sind die Tops und Flops im Dow Jones

Unter den stärksten Einzelwerten im Dow Jones befinden sich aktuell Goldman Sachs (+ 1,61 Prozent auf 457,43 USD), Verizon (+ 1,57 Prozent auf 40,08 USD), Home Depot (+ 1,25 Prozent auf 353,87 USD), JPMorgan Chase (+ 1,04 Prozent auf 197,00 USD) und Visa (+ 0,90 Prozent auf 273,62 USD). Unter den schwächsten Dow Jones-Aktien befinden sich hingegen Boeing (-1,91 Prozent auf 174,99 USD), UnitedHealth (-1,67 Prozent auf 481,05 USD), Intel (-1,13 Prozent auf 30,63 USD), Apple (-1,10 Prozent auf 214,29 USD) und McDonalds (-1,07 Prozent auf 250,79 USD).

Die teuersten Konzerne im Dow Jones

Im Dow Jones sticht die Apple-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via NYSE 26 531 414 Aktien gehandelt. Die Microsoft-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 3,065 Bio. Euro aus. Damit hat die Aktie im Dow Jones den höchsten Börsenwert.

Fundamentalkennzahlen der Dow Jones-Mitglieder im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones weist 2024 laut FactSet-Schätzung die Verizon-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 8,60 erwartet. Die Verizon-Aktie bietet 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 6,82 Prozent, die höchste im Index.

Redaktion finanzen.at