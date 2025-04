Gewinne in New York: Dow Jones beendet den Handel mit Gewinnen

Am Freitag ging es im Dow Jones via NYSE zum Handelsende um 1,56 Prozent auf 40 212,71 Punkte nach oben. Die Marktkapitalisierung der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 15,625 Bio. Euro. Zum Start des Freitagshandels standen Gewinne von 1,02 Prozent auf 39 996,93 Punkte an der Kurstafel, nach 39 593,66 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 39 255,21 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Freitag markierte der Index hingegen bei 40 404,27 Punkten.

So entwickelt sich der Dow Jones seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht verzeichnet der Dow Jones bislang ein Plus von 6,16 Prozent. Der Dow Jones erreichte vor einem Monat, am 11.03.2025, den Stand von 41 433,48 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 10.01.2025, verzeichnete der Dow Jones einen Stand von 41 938,45 Punkten. Vor einem Jahr, am 11.04.2024, wurde der Dow Jones auf 38 459,08 Punkte taxiert.

Seit Beginn des Jahres 2025 verlor der Index bereits um 5,14 Prozent. In diesem Jahr erreichte der Dow Jones bereits ein Jahreshoch bei 45 054,36 Punkten. Bei 36 611,78 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Aufsteiger und Absteiger im Dow Jones

Unter den Top-Aktien im Dow Jones befinden sich aktuell Apple (+ 4,06 Prozent auf 198,15 USD), JPMorgan Chase (+ 4,00 Prozent auf 236,20 USD), NVIDIA (+ 3,12 Prozent auf 110,93 USD), Visa (+ 2,71 Prozent auf 333,40 USD) und Honeywell (+ 2,67 Prozent auf 198,55 USD). Schwächer notieren im Dow Jones hingegen Home Depot (-2,07 Prozent auf 304,60 EUR), Walt Disney (-0,40 Prozent auf 84,89 USD), Salesforce (-0,05 Prozent auf 255,00 USD), Nike (-0,02 Prozent auf 54,39 USD) und Travelers (-0,02 Prozent auf 245,13 USD).

Diese Dow Jones-Aktien weisen den größten Börsenwert auf

Das größte Handelsvolumen im Dow Jones kann derzeit die NVIDIA-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via NYSE 74 944 108 Aktien gehandelt. Die Apple-Aktie nimmt im Dow Jones, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 2,629 Bio. Euro den größten Anteil ein.

Fundamentaldaten der Dow Jones-Werte im Blick

Die Merck-Aktie hat mit 8,60 2025 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones inne. Verizon lockt Anleger 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 6,43 Prozent.

Redaktion finanzen.at