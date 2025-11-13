DOWA stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

DOWA hat am 12.11.2025 die Bilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 121,29 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 146,76 JPY je Aktie generiert.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 4,00 Prozent auf 157,06 Milliarden JPY aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 163,60 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at