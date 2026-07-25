Galilee Energy Aktie
WKN DE: A1CZ2H / ISIN: AU000000GLL4
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25.07.2026 23:35:19
Dozens dead after buses collide in eastern Syria
The crash on a route notorious for deadly accidents prompted a large-scale rescue operation.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
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