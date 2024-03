dpa-AFX Börsentag auf einen Blick: Dax am Verfallstag schwächer

FRANKFURT (dpa-AFX)

-------------------------------------------------------------------------------

AKTIEN

-------------------------------------------------------------------------------

DEUTSCHLAND: - MODERATGE VERLUSTE ERWARTET - Bei 18 000 Punkten scheint der Dax (DAX 40) zunächst eine Grenze gefunden zu haben. Am Donnerstag hatte er die Marke erneut mit einem Rekord überschritten, aber letztlich darunter geschlossen. Am Freitag zeichnen sich nun am "Großen Verfallstag" nochmals leichte Gewinnmitnahmen ab. Mit 17 901 Punkten taxierte der Broker IG den Dax zwei Stunden vor dem Xetra-Start 0,2 Prozent schwächer. Im Wochenverlauf dürfte sein Plus damit auf etwa ein halbes Prozent schrumpfen. "Die Anleger warten aktuell erst einmal ab", sagte Marktbeobachter Thomas Altmann von QC Partners. "Offensichtlich spekuliert kaum jemand darauf, dass es von der 18 000 genauso schnell auf die 19 000 geht wie zuvor von der 17 000 auf die 18 000", so Altmann. Dieser Tausendersprung hatte nicht einmal sechs Wochen gedauert. Kritisch wird bereits auf den Zinsentscheid der US-Notenbank Fed geschaut, der Mitte der kommenden Woche ansteht.

USA: - LEICHTE VERLUSTE - Die New Yorker Börsen sind am Donnerstag von Konjunkturdaten ausgebremst worden. Vor allem neue Preisdaten verpassten den Hoffnungen auf eine baldige US- Zinssenkung einen erneuten Dämpfer. Der Leitindex Dow Jones Industrial (Dow Jones 30 Industrial) schloss 0,35 Prozent tiefer mit 38 905,66 Punkten. Für den marktbreiten S&P 500 ging es um 0,29 Prozent auf 5150,48 Zähler bergab. Der technologielastige Auswahlindex NASDAQ 100 verlor 0,30 Prozent auf 18 014,81 Punkte.

ASIEN: - VERLUSTE - Die wichtigsten asiatischen Aktienmärkte haben am Freitag nachgegeben. Der japanische Leitindex Nikkei (Nikkei 225) fiel um 0,3 Prozent. In Hongkong büßte der Hang-Seng-Index (Hang Seng) zuletzt 1,8 Prozent ein. Der CSI 300 mit großen Werten der Handelsplätze in Shanghai und Shenzhen verlor im späten Handel rund 0,1 Prozent.

^

DAX 17942,04 -0,11%

XDAX 17921,34 -0,29%

EuroSTOXX 50 4993,12 -0,15%

Stoxx50 4396,89 -0,06%

DJIA 38905,66 -0,35%

S&P 500 5150,48 -0,29%

NASDAQ 100 18014,81 -0,30%

°

-------------------------------------------------------------------------------

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

-------------------------------------------------------------------------------

RENTEN:

^

Bund-Future 131,97 +0,05%

°

DEVISEN:

^

Euro/USD 1,0874 -0,08%

USD/Yen 148,33 0,01%

Euro/Yen 161,30 -0,08%

°

ROHÖL:

^

Brent 85,24 -0,18 USD

WTI 81,11 -0,16 USD

°

/mis