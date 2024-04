dpa-AFX Börsentag auf einen Blick: Dax etwas höher erwartet

FRANKFURT (dpa-AFX)

AKTIEN

DEUTSCHLAND: - ETWAS HÖHER ERWARTET - In einer von der Berichtssaison geprägten Woche dürfte sich der DAX am Montag zunächst stabilisieren. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex gut zwei Stunden vor dem Xetra-Start mit plus 0,33 Prozent auf 17 796 Punkte. Seit Ostern befindet sich der Dax in einer Korrektur, ausgelöst von geo- und geldpolitischer Unsicherheit. Mit dem voraussichtlichen Zuwachs am Montag könnte er aber die 50-Tage-Linie wieder hinter sich lassen, die Hinweise für den mittelfristigen Trend gibt. Am Abend nach US-Börsenschluss werden die Quartalszahlen des größten europäischen Software-Herstellers SAP (SAP SE) erwartet.

USA: - DOW LEGT ZU - Kursgewinne des Leitindex Dow Jones Industrial und eine erneut sehr schwache Nasdaq-Börse haben kurz vor dem Wochenende das Bild an den US-Aktienmärkten geprägt. Im Dow sorgten am Freitag starke Quartalszahlen von American Express und die anhaltende Kurs-Rally von Unitedhealth für Rückenwind. Der Dow Jones Industrial stieg um 0,56 Prozent auf 37 986,40 Punkte. Auf Wochensicht hat sich der Dow damit kaum bewegt. Der marktbreite Index S&P 500 gab am Freitag um 0,88 Prozent auf 4967,23 Zähler nach.

ASIEN: - ÜBERWIEGEND GEWINNE - In Asien haben die wichtigsten Aktienmärkte zum Wochenstart überwiegend zugelegt. Der japanische Leitindex Nikkei 225 gewann nach der jüngsten Schwäche am Montag kurz vor Handelsende rund 0,5 Prozent. Der CSI 300 mit den wichtigsten Werten der chinesischen Festlandbörsen sank hingegen zuletzt um rund 0,2 Prozent, während der Hang Seng der Sonderverwaltungszone Hongkong deutlich um 1,7 Prozent nach oben kletterte. Eine weitere Eskalation im Nahen Osten ist bisher ausgeblieben zudem richten sich die Blicke auf die Berichtssaison der Unternehmen.

DAX 17737,36 -0,56

XDAX 17723,00 -0,20

EuroSTOXX 50 4918,09 -0,37

Stoxx50 4338,79 0,08

DJIA 37986,40 0,56

S&P 500 4967,23 -0,88

NASDAQ 100 17037,65 -2,05°

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

RENTEN:

Bund-Future 130,75 -0,22%°

DEVISEN:

Euro/USD 1,0665 0,08

USD/Yen 154,69 0,03

Euro/Yen 164,98 0,11°

ROHÖL:

Brent 86,56 -0,73 USD

WTI 82,44 -0,70 USD°

