dpa-AFX Börsentag auf einen Blick: Leichte Verluste

AKTIEN

DEUTSCHLAND: - KAUM VERÄNDERT - Zum Ende einer bislang schwachen Woche dürfte sich im DAX am Freitag zunächst wenig tun. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex am Morgen rund zweieinhalb Stunden vor dem Xetra-Start wenige Punkte tiefer auf 18.348 Punkte. Mit einem Wochenminus von gut zwei Prozent ist der Dax wieder in seine Handelsspanne vom Juni zurückgefallen, nachdem er vor einer Woche noch einen Chartausbruch nach oben versucht hatte.

USA: - VERLUSTE - An den US-Börsen ist es am Donnerstag bergab gegangen. Am deutlichsten verlor der Leitindex Dow Jones Industrial, der seinem Höhenflug damit Tribut zollte. Nachdem er schon früh den fünften Rekord in Folge aufgestellt hatte, büßte er am Ende 1,29 Prozent auf 40.665,02 Punkte ein. Für den marktbreiten S&P 500 ging es letztlich um 0,78 Prozent auf 5.544,59 Punkte bergab, während der NASDAQ 100 um 0,48 Prozent auf 19.705,09 Zähler nachgab. Bereits zur Wochenmitte hatte der technologielastige Auswahlindex den größten Tagesverlust seit Dezember 2022 erlitten. Ungeachtet ihrer jüngsten Schwäche notieren die beiden Börsenbarometer nicht weit unterhalb ihrer Bestmarken, die sie die vergangenen Tage erreicht hatten.

ASIEN: - VERLUSTE - Die wichtigsten Börsen Asiens haben am Freitag nachgegeben. Der japanische Nikkei 225 fiel im späten Handel um 0,1 Prozent. Der Hang-Seng-Index (Hang Seng) der Sonderverwaltungszone Hongkong büßte zuletzt 2,1 Prozent ein, während der CSI 300 mit den 300 wichtigsten Aktien der chinesischen Festlandbörsen leicht im Plus notierte.

DAX 18354,76 -0,45%

XDAX 18321,32 -0,61%

EuroSTOXX 50 4870,12 -0,44%

Stoxx50 4442,17 -0,68%

DJIA 40665,02 -1,29%

S&P 500 5544,59 -0,78%

NASDAQ 100 19705,09 -0,48%

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

RENTEN:

Bund-Future 132,28 -0,02%

DEVISEN:

Euro/USD 1,0887 -0,08%

USD/Yen 157,45 0,04%

Euro/Yen 171,42 -0,04%

ROHÖL:

Brent 84,74 -0,37 USD

WTI 82,26 -0,46 USD

