dpa-AFX Börsentag auf einen Blick: Schwacher Wochenausklang erwartet

FRANKFURT (dpa-AFX)

-------------------------------------------------------------------------------

AKTIEN

-------------------------------------------------------------------------------

DEUTSCHLAND: - DAX WOHL UNTER 18.000-PUNKTE-MARKE - Der deutsche Aktienmarkt dürfte auch am Freitag unter Druck bleiben. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex rund zwei Stunden vor dem Auftakt auf 17.992 Punkte und damit ein halbes Prozent tiefer. Tags zuvor war er wegen Konjunktursorgen bereits um mehr als zwei Prozent gefallen. Damit wirkt der Index nun technisch angeschlagen - ein Wochenschluss unter 18.000 Punkten würde das Bild untermauern.

USA: - KURSVERLUSTE - Rezessionssorgen haben am Donnerstag die US-Börsen tief in die Verlustzone gedrückt. Die zuerst weiter optimistische Stimmung der Anleger kippte nach überraschend schwachen ISM-Daten aus der Industrie. Die wichtigsten US-Aktienindizes gingen steil auf Talfahrt. Zugleich zogen die Kurse am Anleihemarkt deutlich an. Investoren sorgten sich zunehmend, dass die US-Notenbank Fed zu lange mit der Zinswende warte, hieß es am Markt. Auslöser war, dass sich die Stimmung in der Industrie im Juli überraschend weiter eingetrübt hatte. Der Dow Jones Industrial gab um 1,21 Prozent auf 40.347,97 Punkte nach.

ASIEN: - DEUTLICHE VERLUSTE - Die wichtigsten Aktienmärkte in Asien haben am Freitag erneut schwächer tendiert. Der japanische Leitindex Nikkei 225 sackte zuletzt um 4,6 Prozent ab. Die Sorge vor weiteren Leitzinserhöhungen der Bank of Japan und einem Ende der Yen-Schwäche drückte auf die Stimmung. Insbesondere die Aktien von Chipwerten sackten in Asien ab. Der techwertelastige Hang-Seng-Index (Hang Seng) der Sonderverwaltungszone Hongkong sank um 2,0 Prozent, während der CSI 300 mit den 300 wichtigsten Aktien der chinesischen Festlandbörsen 0,7 Prozent einbüßte.

^

DAX 18083,05 -2,30

XDAX 18023,68 -2,49

EuroSTOXX 50 4765,72 -2,20

Stoxx50 4437,14 -1,20

DJIA 40347,97 -1,21

S&P 500 5446,68 -1,37

NASDAQ 100 18890,39 -2,44°

-------------------------------------------------------------------------------

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

-------------------------------------------------------------------------------

RENTEN:

^

Bund-Future 134,47 0,11%°

DEVISEN:

^

Euro/USD 1,0796 0,05

USD/Yen 149,34 -0,02

Euro/Yen 161,24 0,03°

ROHÖL:

^

Brent 80,02 0,50 USD

WTI 76,81 0,50 USD°

