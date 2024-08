dpa-AFX Börsentag auf einen Blick: Stabil nach Ausverkauf

FRANKFURT (dpa-AFX)

AKTIEN

DEUTSCHLAND: - STABIL NACH AUSVERKAUF - Nach dem jüngsten Ausverkauf im DAX zeichnet sich am Dienstag eine Stabilisierung ab. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex gut zwei Stunden vor dem Xetra-Start 0,78 Prozent höher auf 17.475 Punkte. Sehr schwache Weltbörsen angesichts Rezessionssorgen in den USA hatten den Dax am Montag nicht verschont, die runde Marke von 17.000 Punkten hatte aber gehalten. In Japan befand sich der am Vortag um mehr als zwölf Prozent abgestürzte Leitindex Nikkei-225 (Nikkei 225) am Dienstag auf Erholungskurs. Er legte kräftig zu. Auch in den USA zeichnet sich nach einem sehr schwachen Wochenauftakt am Dienstag Besserung ab.

USA: - KRÄFTIGE VERLUSTE - Die Talfahrt an den US-Märkten hat sich am Montag fortgesetzt. Die anhaltenden Sorgen über eine drohende Rezession in den USA ließen den marktbreiten S&P 500 um 3,00 Prozent auf 5.186,33 Punkte absacken - das war der größte Tagesverlust seit September 2022. Für den Leitindex Dow Jones Industrial ging es um 2,60 Prozent auf 38.703,27 Punkte bergab. Der technologielastige Auswahlindex NASDAQ 100 büßte 2,96 Prozent auf 17.895,16 Zähler ein.

ASIEN: - JAPAN ERHOLT - An der Aktienmärkten in Tokio holt der Nikkei-Index für 225 führende Werte (Nikkei 225) nach dem massiven Kursverlust zum Wochenauftakt wieder auf. Das Kursbarometer verbuchte zuletzt einen kräftigen Aufschlag von acht Prozent. Am Montag war der Index um mehr als zwölf Prozent eingebrochen, in der Folge kam es auch in anderen Ländern zu deutlichen Kursverlusten. Der zuletzt kräftige Anstieg der Landeswährung Yen hatte die Kurse der exportabhängigen japanischen Unternehmen stark belastet. Inzwischen hat sich die Stimmung angesichts einer Abschwächung des Yen laut Händlern jedoch gebessert. In China waren die Bewegungen am Dienstag weniger rasant. Der techwertelastige Hang-Seng-Index (Hang Seng) der Sonderverwaltungszone Hongkong legte um 0,5 Prozent zu, während der CSI 300 mit den 300 wichtigsten Aktien der chinesischen Festlandbörsen um 0,2 Prozent sank.

DAX 17339,00 -1,82%

XDAX 17362,19 -1,92%

EuroSTOXX 50 4571,60 -1,45%

Stoxx50 4234,93 -1,99%

DJIA 38703,27 -2,60%

S&P 500 5186,33 -3,00%

NASDAQ 100 17895,16 -2,96%°

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

RENTEN:

Bund-Future 134,68 -0,38%°

DEVISEN:

Euro/USD 1,0954 0,01%

USD/Yen 145,41 0,84%

Euro/Yen 159,27 0,86%°

ROHÖL:

Brent 77,26 0,96 USD

WTI 74,07 1,13 USD°

/jha/