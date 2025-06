dpa-AFX Überblick: KONJUNKTUR vom 05.06.2025 - 17.00 Uhr

ROUNDUP 2: Achte Zinssenkung seit Sommer 2024: Macht die EZB nun Pause?

FRANKFURT - Druck auf Europas Wirtschaft im Zollstreit mit den USA und eine schnell sinkende Inflation: Nach acht Zinssenkungen innerhalb eines Jahres könnte die Europäische Zentralbank (EZB) eine Pause auf ihrem geldpolitischen Lockerungskurs einlegen. Wegen der Zollpolitik von US-Präsident Donald Trump sind die Aussichten so unsicher wie selten zuvor.

ROUNDUP: Donald Trump und Xi Jinping telefonieren

WASHINGTON/PEKING - Inmitten des anhaltenden Handelskonflikts hat US-Präsident Donald Trump nach Angaben Pekings mit seinem chinesischen Amtskollegen Xi Jinping telefoniert. Das berichtete Chinas staatliche Nachrichtenagentur Xinhua. Konkrete Details zum Inhalt des Gesprächs wurden bislang nicht bekannt.

ROUNDUP 2/'Zeit ist knapp': Auch Länder wollen Tempo bei Entlastungen

BERLIN - Trotz Differenzen um Steuerausfälle wollen auch die Länder Tempo machen beim Entlastungspaket für die Wirtschaft. Ein gemeinsames Treffen von Bund und Ländern sei für den 18. Juni geplant, kündigten Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) und Niedersachsens Ministerpräsident Olaf Lies (SPD) nach einem Treffen der 16 Länderchefinnen und -chefs in Berlin an. Seine Teilnahme an den aktuellen Beratungen in Berlin hatte Kanzler Friedrich Merz (CDU) wegen seiner US-Reise absagen müssen.

Lula drängt Paris zu Ratifizierung von Mercosur-Abkommen

PARIS - Brasiliens Präsident Luiz Inácio Lula da Silva hat Druck auf Frankreich gemacht, einem Inkrafttreten des Freihandelsabkommens zwischen der Europäischen Union und den Mercosur-Staaten nicht länger im Weg zu stehen. Bei einem Besuch in Paris forderte Lula Präsident Emmanuel Macron auf, dem Abkommen zügig zuzustimmen.

USA: Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe steigen auf höchsten Stand seit Oktober

WASHINGTON - In den USA ist die Zahl der Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe überraschend auf den höchsten Wert seit über einem halben Jahr gestiegen. In der vergangenen Woche legten sie um 8.000 auf 247.000 zu, wie das Arbeitsministerium am Donnerstag in Washington mitteilte. Volkswirte hatten im Schnitt nur mit 235.000 Hilfsanträgen gerechnet.

Eurozone : Erzeugerpreise fallen stärker als erwartet

LUXEMBURG - In der Eurozone sind die Erzeugerpreise im April etwas stärker als erwartet gefallen. Die Preise sanken im Monatsvergleich um 2,2 Prozent, wie das Statistikamt Eurostat am Donnerstag in Luxemburg mitteilte. Volkswirte hatten mit einem Rückgang um 2,1 Prozent gerechnet. Im März waren die Preise um revidiert 1,7 Prozent gesunken.

Reallöhne im ersten Quartal gestiegen

WIESBADEN - Die Reallöhne in Deutschland sind zum achten Mal in Folge gestiegen - allerdings nicht mehr so stark wie in den Vorquartalen. 1,2 Prozent mehr als ein Jahr zuvor hatten Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer im ersten Quartal 2025 zur Verfügung, wie das Statistische Bundesamt errechnet hat.

ROUNDUP: Erneut mehr Aufträge in der Industrie - Experte: mögliche Trendwende

WIESBADEN - In der deutschen Industrie mehren sich Hinweise auf ein Ende der Schwächephase. Im April haben die Industriebetriebe den zweiten Monat in Folge mehr Aufträge verzeichnet. Im Monatsvergleich legten die Bestellungen im Verarbeitenden Gewerbe um 0,6 Prozent zu, wie das Statistische Bundesamt (Destatis) am Donnerstag in Wiesbaden mitteilte. Der Zuwachs folgt auf einen kräftigen Anstieg im Monat zuvor, als Vorzieheffekte in Reaktion auf die angekündigten US-Zollerhöhungen die Zahl Bestellungen nach oben getrieben hatten.

