dpa-AFX Überblick: KONJUNKTUR vom 06.02.2024 - 17.00 Uhr

ROUNDUP: Großaufträge beflügeln Bestellungen in der Industrie

WIESBADEN - Die Industrie in Deutschland hat Ende des vergangenen Jahres wegen starker Großaufträge überraschend mehr Bestellungen erhalten. Der Auftragseingang im verarbeitenden Gewerbe habe im Dezember im Monatsvergleich um 8,9 Prozent zugelegt, teilte das Statistische Bundesamt am Dienstag in Wiesbaden mit. Dies ist der stärkste Anstieg seit dem Sommer 2020. Analysten wurden von der Entwicklung überrascht. Sie hatten im Schnitt einen Rückgang um 0,2 Prozent erwartet.

Finanzminister Lindner nennt Standortdebatte überfällig

BERLIN - Bundesfinanzminister Christian Lindner hat eine Debatte über den Standort Deutschland als "überfällig" bezeichnet. Der FDP-Politiker sagte dem "Handelsblatt": "Man stelle sich vor: Der Wirtschafts- und der Finanzminister gelangen beide zu der Erkenntnis, Deutschland ist nicht mehr ausreichend wettbewerbsfähig. Es ist unvorstellbar, dass dies nicht zu politischen Veränderungen führt."

Ifo: Deutscher Einzelhandel mit schwachem Jahresauftakt

MÜNCHEN - Das Geschäftsklima im deutschen Einzelhandel hat sich im Januar weiter eingetrübt. Die vom Ifo-Institut befragten Unternehmen beurteilten sowohl die aktuelle Geschäftslage als auch die Geschäftserwartungen für die kommenden Monate schlechter als im Dezember. Der Geschäftsklimaindex fiel um drei Punkte auf -24,7 Punkte, wie die Konjunkturforscher am Dienstag mitteilten.

EZB-Umfrage: Kurzfristige Inflationserwartungen der Verbraucher sinken erneut

FRANKFURT - In der Eurozone sind die kurzfristigen Inflationserwartungen der Verbraucher weiter gesunken. Laut einer Umfrage der Europäischen Zentralbank (EZB) sank die auf Sicht von 12 Monaten erwartete Preissteigerung im Dezember von 3,5 auf 3,2 Prozent, wie die EZB am Dienstag in Frankfurt mitteilte. Das ist der niedrigste Stand seit Februar 2022. Die Inflationserwartung für die nächsten drei Jahre stieg dagegen leicht von 2,4 auf 2,5 Prozent.

EU-Kommission empfiehlt: Emissionen bis 2040 um 90 Prozent reduzieren

STRASSBURG - Auf dem Weg zur Klimaneutralität will die EU-Kommission bereits bis 2040 einen Großteil der Treibhausgasemissionen in der EU reduzieren. Die Behörde stellte am Dienstag im Straßburger Europaparlament eine entsprechende Empfehlung für ein Klimaziel vor. Es sieht vor, die Treibhausgasemissionen bis zu diesem Jahr um mindestens 90 Prozent im Vergleich zu 1990 zu senken.

Kretschmer fordert höhere Pendlerpauschale

ZWICKAU - Um Autofahrer zu entlasten, hat Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) eine höhere Pendlerpauschale gefordert. In den vergangenen Jahren habe die Politik dem öffentlichen Personennahverkehr viel Aufmerksamkeit geschenkt, sagte Kretschmer am Dienstag nach einer Kabinettssitzung in Zwickau. Er nannte etwa das Deutschlandticket. "Die Menschen, die aufs Auto angewiesen sind, haben davon nichts."

Bauernproteste jetzt auch in Spanien - Forderung nach 'fairen Preisen'

MADRID - Nach den Bauernprotesten in Deutschland, Frankreich und anderen Ländern Europas gehen nun auch die Landwirte in Spanien auf die Barrikaden. Mit Hunderten von Traktoren besetzten und blockierten die Demonstranten am Dienstag im ganzen Land Autobahnen, Landstraßen und Zufahrten zu Häfen, Großmärkten und Industriegebieten, wie der Fernsehsender RTVE und andere Medien berichteten. Kundgebungen gebe es seit dem frühen Morgen in zahlreichen Regionen des Landes, darunter in Madrid, Barcelona, Valencia, Málaga und Saragossa. Teilweise kam es deshalb auch zu kilometerlangen Staus.

Eurozone: Einzelhandelsumsätze deutlich gefallen

LUXEMBURG - Die Umsätze im Einzelhandel der Eurozone sind im Dezember merklich gefallen. Gegenüber dem Vormonat sanken sie um 1,1 Prozent, wie das europäische Statistikamt Eurostat am Dienstag in Luxemburg mitteilte. Ökonomen hatten mit einem Rückgang um 1,0 Prozent gerechnet.

Italien: Unternehmen und Verbraucher zuversichtlicher

ROM - Die Stimmung der italienischen Unternehmen und Verbraucher hat sich zu Jahresbeginn aufgehellt. Das Geschäftsklima stieg von 97,3 Punkten im Vormonat auf 98,1 Zähler, wie das Statistikamt Istat am Dienstag in Rom bekannt gab. Im verarbeitenden Gewerbe verbesserte sich der Indikator um einen Zähler auf 88,3 Punkte.

