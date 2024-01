dpa-AFX-Überblick: UNTERNEHMEN - Die wichtigsten Meldungen vom Wochenende

VW streicht Gehaltserhöhung für Manager

WOLFSBURG - Volkswagen (Volkswagen (VW) vz)-Manager sollen weniger Geld bekommen als geplant. Eine in Aussicht gestellte Inflationsprämie in Höhe von 1000 Euro für die Manager und Managerinnen der Volkswagen AG sowie eine Entgelterhöhung um 3,3 Prozent zum 1. Mai soll es nicht geben, wie eine Unternehmenssprecherin am Sonntag bestätigte. Das solle dabei helfen, die operative Ergebnismarge in 2026 auf 6,5 Prozent zu steigern. Zuvor hatte das "Handelsblatt" darüber berichtet.

Experte sieht nach Hertz-Rückzug 'Welle gegen das Elektroauto '

BOCHUM/FRANKFURT - Der Teilrückzug des Autovermieters Hertz aus dem Geschäft mit Elektro-Autos könnte nach Einschätzung eines Experten Ausdruck eines größeren Rückgangs sein. Erneut seien die Restwerte der E-Fahrzeuge in Mitleidenschaft gezogen worden, stellt Ferdinand Dudenhöffer vom Bochumer Center Automotive Research fest. "Es baut sich eine Welle gegen das Elektroauto auf, wenn Vermieter, Leasinggesellschaften, Händler und schließlich auch die Gebrauchtwagenkäufer verunsichert werden."

ROUNDUP: Alaska Airlines mit eigenen Qualitätskontrollen bei Boeing

SEATTLE - Alaska Airlines schickt nach dem jüngsten dramatischen Zwischenfall mit einer ihrer Boeing-Maschinen eigene Kontrolleure auf die Produktionslinien des Flugzeugbauers. Der Schritt macht den Vertrauensverlust in Boeings Qualitätskontrollen deutlich. Am Wochenende zeichnete sich zudem ab, dass Flugzeuge des betroffenen Typs 737-9 Max noch länger am Boden bleiben dürften. Die US-Luftfahrtbehörde FAA will erst weitere Informationen sammeln, bevor sie den Vorschlag des Flugzeugbauers für Inspektionen der Maschinen akzeptiert.

Tesla informiert über Erweiterungspläne - Einwohnerbefragung startet

GRÜNHEIDE - Der Elektro-Autobauer Tesla hat am Sonntag auf einer Veranstaltung in seinem Werk in Grünheide bei Berlin bei den Anwohnern für die geplante Erweiterung des Geländes geworben. Zahlreiche Gesprächspartner, darunter Vertreter von Tesla, der Deutschen Bahn, der Gemeinde Grünheide und vom Landkreis Oder-Spree, gaben Auskunft über die Bebauungspläne und Infrastrukturprojekte im Zusammenhang mit dem Vorhaben. Der Beschluss der Gemeindevertreter für den Bebauungsplan steht noch aus. An diesem Montag startet dazu eine Einwohnerbefragung. Es gibt Proteste gegen die Pläne. Umweltgruppen und Bürgerinitiativen halten die Erweiterung für nicht notwendig und haben aufgerufen, dagegen zu stimmen.

Mieterbund sieht drastischen Anstieg der Mieten - Politik gefordert

AUGSBURG - Der Deutsche Mieterbund befürchtet wegen der Krise am Bau und Hunderttausender fehlender Wohnungen einen weiteren drastischen Anstieg der Mieten. Selbst in Hochpreisregionen wie München seien die Mieten auch bei bestehenden Verträgen in den vergangenen beiden Jahren so stark wie noch nie gestiegen, sagte Mieterbund-Präsident Lukas Siebenkotten der "Augsburger Allgemeinen" (Samstag). "Der aktuelle Mietspiegel für München wies durchschnittliche Mietsteigerungen von horrenden 21 Prozent im Vergleich zum vorherigen Mietspiegel auf, ein Schock für alle betroffenen Mieterinnen und Mieter."

Streik bei Lufthansa-Tochter Brussels Airlines führte zu Flugausfällen

BRÜSSEL - Wegen eines Pilotenstreiks hat die Lufthansa-Tochter Brussels Airlines am Samstag zahlreiche Flüge streichen müssen. Betroffen waren nach Angaben der Airline auch Verbindungen nach Deutschland. So fielen unter anderem Flüge von und nach Hamburg, Berlin und München aus. Grund für den eintägigen Pilotenstreik ist nach Angaben der Gewerkschaft BBTK, dass Brussels Airlines außertarifliche Zulagen nicht wie gefordert an die Inflation anpassen will.

Möbelhandel schwächelt - Branchentreff IMM soll Impulse setzen

KÖLN - Deutschlands Möbelhandel bekommt die Kaufzurückhaltung der Konsumentinnen und Konsumenten zu spüren. In den ersten elf Monaten des Jahres 2023 sei der Umsatz im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 3,1 Prozent gesunken, teilte der Handelsverband Wohnen und Büro (HWB) auf Anfrage mit.

Insolvenzverwalter: Galeria ist bis zum Spätsommer durchfinanziert

ESSEN - Der insolvente Warenhauskonzern Galeria Karstadt Kaufhof (GKK) ist nach eigenen Angaben bis zum Spätsommer durchfinanziert. "Die Liquidität reicht weit über den Insolvenzgeldzeitraum, also bis in den Spätsommer, hinaus", sagte der vorläufige Insolvenzverwalter Stefan Denkhaus der Deutschen Presse-Agentur. Er will das Verfahren in einem Zeitfenster von sieben bis acht Monaten abschließen.

Bahnstrom-Netz soll bei Engpässen Ökostrom aufnehmen - Pilotprojekt

BERLIN/BAYREUTH - Zur Reduzierung von Stromnetz-Engpässen bei der Übertragung von Ökostrom nach Süddeutschland wollen die Deutsche Bahn und der Netzbetreiber Tennet künftig enger zusammenarbeiten. "Im Kern geht es darum, freie Kapazitäten im Bahnstromnetz zu nutzen, um stark belastete Leitungsabschnitte von Tennet zu entlasten", erklärte die für das Energiemanagement zuständige Deutsche Bahn-Tochter DB Energie in Berlin. Zuvor hatte das Nachrichtenmagazin "Spiegel" über das Projekt berichtet.

^

Weitere Meldungen

-Rundfunkbeitrag: CDU-Vorstand schließt Erhöhung nicht kategorisch aus

-Alaska Airlines mit eigenen Qualitätskontrollen bei Boeing

-Bald Klarheit über künftigen Preis des Deutschlandtickets möglich

-Kanaltunnel: Mehr Züge auch aus Deutschland nach London geplant°

Kundenhinweis:

ROUNDUP: Sie lesen im Unternehmens-Überblick eine Zusammenfassung. Zu diesem Thema gibt es mehrere Meldungen auf dem dpa-AFX Nachrichtendienst.

/nas