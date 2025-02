dpa-AFX-Überblick: UNTERNEHMEN - Die wichtigsten Meldungen vom Wochenende

Kreise: Hedgefonds Elliott baut größere Beteiligung am Ölkonzern BP auf

LONDON - Der US-Hedgefonds Elliott Management hat Kreisen zufolge eine größere Aktienposition des Ölkonzerns BP erworben. Die Beteiligungsfirma des aktivistischen Investors Paul Singer wolle Maßnahmen zur Steigerung des Wertes für die Anteilseigner fordern, berichtete die Nachrichtenagentur Bloomberg am Wochenende unter Berufung auf mit der Sache vertraute Personen. Die genaue Höhe der Beteiligung sei nicht bekannt. Die Aktienkursentwicklung von BP hinkt schon länger der von Rivalen wie Shell (Shell (ex Royal Dutch Shell)) und ExxonMobil hinterher.

Scholz lehnt Verstaatlichung der Stromnetze ab

POTSDAM - Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) lehnt eine Verstaatlichung der Stromnetze zur Senkung der Stromkosten ab. "Das würde uns überfordern", sagte der SPD-Spitzenkandidat bei einer Wahlarena des DGB in Potsdam. Er kann sich aber eine Beteiligung des Bundes vorstellen. Ihm gehe es darum, "dass die großen vier Stromautobahn-Netzbetreiber möglicherweise auch zusammengefasst werden, dass der Staat auch bereit ist, sich gegebenenfalls zu beteiligen". Die IG Metall hatte eine Verstaatlichung der Netzbetreiber gefordert, um Stromkosten niedrig zu halten.

ROUNDUP: Dortmund verliert bei Kovac-Premiere - Leverkusen patzt

BERLIN - Der Einstand von Niko Kovac als neuer Trainer von Borussia Dortmund (BVB (Borussia Dortmund)) ist gründlich misslungen. Der BVB verlor im ersten Spiel unter dem Nachfolger von Nuri Sahin mit 1:2 (0:0) gegen den VfB Stuttgart und hat nun schon sechs Punkte Rückstand auf die Schwaben, die als aktueller Tabellenvierter auf Champions-League-Kurs sind.

ROUNDUP/Musk: Kein Angebot für Tiktok eingereicht

WASHINGTON - Tech-Milliardär Elon Musk nimmt Spekulationen, er könnte das US-Geschäft von Tiktok kaufen, den Wind aus den Segeln. Er habe kein Angebot für Tiktok eingereicht, sagte Musk in einer Fragerunde beim "Welt"-Wirtschaftsgipfel. Die Äußerungen fielen bereits am 28. Januar, wurden aber erst am Wochenende von der Tageszeitung veröffentlicht.

Patentstreit: Amazon sieht Prime Video nicht in Gefahr

DÜSSELDORF - Amazon sieht nach einem verlorenen Patentprozess kein Risiko, seinen Streamingdienst Prime Video in Deutschland abschalten zu müssen. Es bestehe "absolut keine Gefahr, dass Kunden den Zugang zu Prime Video verlieren", betonte ein Sprecher des Konzerns am Wochenende. Amazon hatte am Freitag vor dem Landgericht Düsseldorf eine Niederlage gegen den Netzwerk-Ausrüster Nokia erlitten.

Mietwagen nur selten elektrisch - Spitzenreiter Norwegen

KÖLN/MÜNCHEN - Mietwagen fahren in den meisten Ländern nur sehr selten elektrisch. Eine aktuelle Auswertung von Buchungen durch billiger-mietwagen.de zeigt einen Anteil von nur 2,1 Prozent im vergangenen Jahr, wie das Portal mitteilt. Die Unterschiede sind aber gewaltig - und im Vergleich zu 2023 zeigt sich ein klarer Anstieg.

Bundesumweltministerin begrüßt Pläne zu Verpackungssteuer in mehreren Städten

BERLIN - Bundesumweltministerin Steffi Lemke (Grüne) hat sich positiv zur geplanten Einführung von Steuern auf Einwegverpackungen in mehreren deutschen Städten geäußert. "Ich begrüße es, wenn viele Kommunen dem Beispiel Tübingens folgen und kluge lokale Lösungen finden", sagte Lemke der Deutschen Presse-Agentur.

Frankreichs Justiz startet Untersuchung gegen X

PARIS - Die französische Justiz hat eine Untersuchung gegen die Online-Plattform X eingeleitet. Der Schritt folge auf einen Hinweis auf möglicherweise beeinflusste Algorithmen, die die Funktionsweise eines automatischen Datenverarbeitungssystems verfälscht haben könnten. Wie die Pariser Staatsanwaltschaft mitteilte, nehmen Spezialisten nun erste technische Überprüfungen vor. Weitere Details wurden zunächst nicht bekannt.

Kundenhinweis:

ROUNDUP: Sie lesen im Unternehmens-Überblick eine Zusammenfassung. Zu diesem Thema gibt es mehrere Meldungen auf dem dpa-AFX Nachrichtendienst.

/mis