dpa-AFX-Überblick: UNTERNEHMEN - Die wichtigsten Meldungen vom Wochenende

'FT': Microsoft und ChatGPT-Anbieter OpenAI sprechen über ihre Partnerschaft

LONDON - Der US-Softwareriese Microsoft und der ChatGPT-Anbieter OpenAI befinden sich einem Pressebericht zufolge in Gesprächen über die Bedingungen ihrer Partnerschaft. Auf dem Weg zu einem stärker gewinnorientierten Unternehmen geht es um die Rolle und Beteiligung von Microsoft als Großinvestor von OpenAI, wie die "Financial Times" ("FT") am Sonntag unter Berufung auf mit der Sache vertraute Personen schrieb. Microsoft könne bei einer Einigung den Weg zu einem künftigen Börsengang von OpenAI ebnen, der dem Windows-Hersteller dennoch Zugriff auf die wegweisenden KI-Modelle der Firma garantieren würde. Ein kniffliger Punkt ist demnach der finanzielle Anteil, den Microsoft für sein bisher 13 Milliarden Dollar schweres Investment in OpenAI erhalten würde. OpenAI werde derzeit auf rund 260 Milliarden Dollar Marktwert (230 Mrd Euro) taxiert, hieß es bei der "FT".

Mexiko verklagt Google wegen 'Golf von Amerika'

MEXIKO-STADT - Mexiko hat Google (Alphabet C (ex Google)) wegen der Umbenennung des gesamten Golfs von Mexiko in "Golf von Amerika" auf seinem Kartendienst verklagt. Google sei sogar über das Dekret zur Namensänderung von US-Präsident Donald Trump hinausgegangen, sagte die mexikanische Präsidentin Claudia Sheinbaum. Unklar blieb zunächst, ob die Klage in Mexiko oder in den USA eingereicht wurde und wann. Google äußerte sich zunächst nicht öffentlich zu dem Fall.

Zunehmender Trend: KI-Einsatz gegen Straßenschäden

MAGDEBURG - Bei der Beurteilung von Schlaglöchern und Rissen im Straßenasphalt setzen immer mehr Kommunen auf den Einsatz von Künstlicher Intelligenz (KI). Die Technik könne dazu beitragen, zeitaufwendige manuelle Prozesse zu ergänzen oder perspektivisch zu ersetzen, sagte ein Sprecher des Bundesverkehrsministeriums auf Anfrage. Er verwies unter anderem auf die automatisierte Analyse von Bild- und Sensordaten,

Das Smartphone wird immer weniger als Telefon genutzt

BONN - Die Bundesbürger nutzen das Handy immer weniger zum Telefonieren. Waren es im Jahr 2021 noch 163 Milliarden abgehende Mobilfunk-Gesprächsminuten in Deutschland, so sank diese Zahl bis 2024 auf nur noch 145 Milliarden, wie die Bundesnetzagentur auf dpa-Anfrage mitteilte.

Reiche kündigt neue Gaskraftwerke für Deutschland an

GMUND - Bundeswirtschaftsministerin Katherina Reiche fordert den schnellen Zubau von neuen Gaskraftwerken in Deutschland. "Wir brauchen flexible Gaskraftwerke, die dann Strom liefern, wenn der Wind nicht weht und die Sonne nicht scheint. Und das brauchen wir schnell", sagte die CDU-Politikerin auf dem Ludwig-Erhard-Gipfel am Tegernsee. Es sei daher wichtig, "dass wir ganz schnell in die Ausschreibung von mindestens 20 Gigawatt Gaskraftwerken gehen, um die Versorgungssicherheit in unserem Land hochzuhalten".

Rund 200 Busse für Ersatzverkehr zwischen Hamburg und Berlin

BERLIN/HAMBURG - Fast 210 Busse sollen während der Sanierungsarbeiten auf der Bahnstrecke Hamburg-Berlin ersatzweise im Regionalverkehr unterwegs sein und die Fahrgäste entlasten. Die Fahrzeuge lässt das zuständige Konsortium Ecovista extra dafür produzieren, wie der Verbund auf Anfrage mitteilte. Ausgeliefert sind die Busse demnach aber noch nicht. "Sie befinden sich derzeit in Produktion", hieß es.

ROUNDUP: BVB feiert bei Alonso-Abschied wichtigen Sieg

LEVERKUSEN - Zum Abschied mit großen Emotionen hat Xabi Alonso den Bayer-Fans in seinem letzten Heimspiel kein Erfolgserlebnis geschenkt und Borussia Dortmund (BVB (Borussia Dortmund)) damit weiter Champions-League-Hoffnung gelassen. Durch den 4:2 (2:1)-Erfolg beim entthronten Meister aus Leverkusen weist der BVB weiterhin einen Punkt Rückstand auf den SC Freiburg und Platz vier auf.

