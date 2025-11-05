dpa-AFX-Überblick: UNTERNEHMEN vom 05.11.2025 - 15.15 Uhr

ROUNDUP 3: Zölle und starker Euro treffen Siemens Healthineers - Aktie stürzt ab

ERLANGEN - Der Medizintechnikkonzern Siemens Healthineers erwartet im laufenden Geschäftsjahr keine großen Sprünge. Handelszölle und negative Währungseffekte dürften das Ergebnis belasten, teilte das Unternehmen am Mittwoch in Erlangen mit. Ihre Ziele für das vergangene Geschäftsjahr erreichten die Erlanger - jedoch schwächte sich die Entwicklung im Schlussquartal ab. Der Aktie knickte daraufhin ein. Wie ein Damokles-Schwert schwebt dazu weiter die anstehende Entscheidung des Mutterkonzerns Siemens über den Umgang mit seiner Beteiligung über Healthineers.

ROUNDUP 2: BMW verdient im Tagesgeschäft wie erwartet - Aktie im Plus

MÜNCHEN - Der Autobauer BMW hat im dritten Quartal wie nach der Prognosesenkung im Oktober erwartet abgeschnitten. Das Ergebnis vor Zinsen und Steuern legte gegenüber dem sehr schwachen Vorjahreszeitraum um ein Drittel auf 2,26 Milliarden Euro zu, wie der DAX-Konzern am Mittwoch in München mitteilte. Ein Jahr zuvor hatte eine Auslieferungssperre wegen Problemen mit einem Bremssystem die Zahlen deutlich belastet. Die Aktie gewann leicht hinzu.

ROUNDUP 2: Fresenius verdient überraschend viel - Hebt Ergebnisprognose

BAD HOMBURG - Der Krankenhausbetreiber und Arzneimittelkonzern Fresenius (Fresenius SECo) hat dank einer guten Entwicklung bei seiner Arzneimittel- und Medizintechniktochter Kabi im dritten Quartal überraschend viel verdient. Konzernchef Michael Sen peilt nun für das laufende Jahr ein noch höheres operatives Ergebnis an. Zugleich setzt der Manager auf Ausnahmen von US-Pharmazöllen. Die Aktie lag nach frühen Gewinnen am Nachmittag moderat im Minus.

ROUNDUP: Vonovia will auch 2026 operativ mehr verdienen - Aktie verliert

BOCHUM - Deutschlands größter Wohnimmobilienkonzern Vonovia (Vonovia SE) hat in den ersten neun Monaten dank höherer Mieteinnahmen trotz weniger Wohnungen mehr verdient. Auch das Geschäft mit Zusatzleistungen und der Verkauf von Immobilien trugen zum Anstieg des operativen Ergebnisses bei. "Nach drei Jahren der Stagnation wachsen wir jetzt wieder mit hoher Dynamik - wie vor der Krise", sagte der scheidende Vonovia-Chef Rolf Buch bei der Vorlage von Zahlen am Mittwoch. Der Vorstand des Dax-Konzerns (DAX) bestätigte seine im Sommer erhöhten Ziele für das laufende Jahr und kündigte für 2026 erneut höhere Ergebnisse an. Die Vonovia-Aktie gab am Vormittag jedoch um zuletzt 0,7 Prozent nach.

ROUNDUP 2: Auto1 hebt Jahresziele erneut an - Rekordabsatz im dritten Quartal

BERLIN - Der Online-Gebrauchtwagenhändler AUTO1 hat nach einem starken Quartal abermals seine Jahresprognose erhöht. Im laufenden Jahr wird nun ein Absatz von 811.000 bis 845.000 Autos angepeilt, wie das im MDAX notierte Unternehmen am Mittwoch in Berlin mitteilte. Erst Ende Juli war Auto1 optimistischer geworden und erwartete damals den Verkauf von 772.000 bis 817.000 Autos.

ROUNDUP: Qiagen sucht neuen Chef - Aktienrückkauf, Übernahme und Prognose erhöht

VENLO - Der Labordienstleister und Diagnostikspezialist QIAGEN muss sich einen neuen Chef suchen. Der aktuelle Unternehmenslenker Thierry Bernard will zurücktreten, sobald ein Nachfolger ernannt worden ist, wie der Dax-Konzern am Dienstagabend überraschend mitteilte. Zugleich kündigte der Konzern die Übernahme des US-Biotechunternehmens Parse sowie einen weiteren synthetischen Aktienrückkauf über eine halbe Milliarde US-Dollar (434 Mio Euro) an. Im dritten Quartal schnitt Qiagen derweil besser ab als gedacht und das Management erhöhte daraufhin sein Gewinnziel für das Jahr. Die Börse zeigte sich angesichts der Gemengelage jedoch nicht überzeugt, das Papier verlor zur Wochenmitte deutlich.

Evotec enttäuscht im dritten Quartal - Verkauft Standort an Sandoz

HAMBURG - Der Pharmawirkstoff-Entwickler Evotec (EVOTEC SE) kämpft weiterhin mit einer schwachen Nachfrage im Markt für frühe Arzneimittelforschung. Die am Mittwoch in Hamburg vorgelegten Quartalsergebnisse blieben hinter den Erwartungen zurück. Derweil lief es bei der Biotech -Tochter Just-Evotec Biologics (JEB) besser. Deren Standort im französischen Toulouse verkauft Evotec jetzt aber an Sandoz, wie am Dienstagabend mitgeteilt wurde. Das Vorhaben war bereits seit dem Sommer beabsichtigt, und der endgültige Abschluss des Deals sorgte bei den Anlegern im vorbörslichen Handel zunächst für Begeisterung. Im Hauptgeschäft rückte aber die operative Entwicklung in den Fokus, die Aktie geriet unter Druck.

ROUNDUP: Novo Nordisk kappt nach enttäuschendem Quartal erneut die Ziele

BAGSVAERD - Seine unverändert schwierigen Geschäfte mit Diabetesmitteln und Gewichtssenkern lassen den Pharmakonzern Novo Nordisk noch vorsichtiger auf das Jahr blicken. Die Dänen senkten zur Vorlage ihrer Zahlen am Mittwoch für das dritte Quartal ein weiteres Mal ihre Umsatz- und Gewinnziele. Zudem kürzte das Management um den erst seit Anfang August amtierenden Chef Maziar Mike Doustdar die Investitionspläne für das Jahr von zuvor 65 Milliarden auf 60 Milliarden Kronen. An der Börse sorgten die Nachrichten für einen weiteren Kurssturz.

ROUNDUP: Vestas engt Ziele nach gutem Quartal ein - Aktienrückkaufprogramm

AARHUS - Der Windturbinenhersteller Vestas (Vestas Wind Systems A-S) hat im dritten Quartal von einer starken Nachfrage nach Anlagen an Land profitiert. Vor dem Hintergrund der Ergebnisse für die ersten neun Monate des Jahres, werde der Ausblick auf das Gesamtjahr eingeengt, teilte das dänische Unternehmen am Mittwoch mit. Konzernchef Henrik Andersen kündigte zudem den Start eines Aktienrückkaufprogramms in Höhe von 150 Millionen Euro an. Es soll ab dem 6. November bis einschließlich 17. Dezember erfolgen. An der Börse kam das gut an.

ROUNDUP: Wolters Kluwer hält Kurs auf Jahresziele - Aktie erholt sich

ALPHEN - Der niederländische Informationsdienstleister Wolters Kluwer sieht sich nach deutlichen Zuwächsen im bisherigen Jahresverlauf auf Kurs. Der Umsatz stieg der ersten neun Monate im Jahresvergleich um fünf Prozent, wie das Unternehmen am Mittwoch in Alphen mitteilte. Währungsbereinigt lag der Anstieg bei sieben Prozent. Der um Sonderposten bereinigte operative Gewinn wuchs währungsbereinigt um 15 Prozent. An der Börse wurden die Nachrichten positiv aufgenommen.

ROUNDUP: Ahold Delhaize steigert Umsatz und Gewinn - Aktie legt zu

ZAANDAM - Der niederländische Supermarktbetreiber Ahold Delhaize (Ahold Delhaize (Ahold)) hat im dritten Quartal dank gut laufender Geschäfte in Europa mehr verdient. In den Vereinigten Staaten, dem größten Markt des Konzerns, lief das Geschäft weiter verhalten, aber besser als am Finanzmarkt erwartet. Das Management bestätigte seine Jahresprognose. Zudem wurde ein Aktienrückkaufprogramm im Volumen von einer Milliarde Euro angekündigt, das 2026 starten soll. An der Börse kamen die Nachrichten gut an.

McDonald's steigert Umsatz und Gewinn - Aktie legt zu

CHICAGO - Der Fastfood-Konzern McDonald's (McDonalds) hat im dritten Quartal den Umsatz gesteigert und mehr verdient. Die Burger-Kette profitierte dabei davon, dass die Kunden in den USA mehr Geld bei ihren Besuchen ausgaben. Die Aktie legt im vorbörslichen US-Handel um rund ein Prozent zu.

Nordea enttäuscht mit Renditeziel - Aktie rutscht ab

HELSINKI - Die skandinavische Bank Nordea (Nordea Bank Abp Registered) hat Anleger an der Börse mit ihrem Renditeziel für die nächsten Jahre enttäuscht. Für die kommenden Jahre peilt das Management weiterhin eine Eigenkapitalrendite von mindestens 15 Prozent an. 2030 soll es dann deutlich mehr sein, wie das Geldhaus anlässlich seines Kapitalmarkttags am Mittwoch in Helsinki mitteilte. An der Börse wurde die Nachricht mit einem Kursrutsch quittiert.

Weitere Meldungen

-Ahold Delhaize steigert Umsatz und Gewinn - Jahresprognose bestätigt

-Rheinmetall und Leonardo erhalten ersten gemeinsamen Auftrag

-BASF startet Betrieb im umstrittenen Milliardenwerk in China

-Amgen hebt Prognose nach überraschend gut verlaufenem Quartal erneut an

-Start-up DeepL startet autonomen KI-Agenten°

