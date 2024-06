dpa-AFX-Überblick: UNTERNEHMEN vom 07.06.2024 - 15.15 Uhr

ROUNDUP: Qiagen erwartet nach Ende von PCR-Testsystem höhere Profitabilität

VENLO - Die verhaltene Nachfrage veranlasst den Labordienstleister und Diagnostikspezialist QIAGEN zum Stopp seines PCR-Testsystems Neumodx. "Wir sehen keinen realistischen Weg, diese Systeme wertschöpfend weiterzuentwickeln", sagte Konzernchef Thierry Bernard laut einer Mitteilung vom Donnerstagabend. Nach der Corona-Pandemie hätten sich die Kundenbedürfnisse verändert. Das Management rechnet unterdessen damit, dass sich die Entscheidung positiv auf die Profitabilität im Geschäftsjahr 2024 auswirken wird. Die Aktie verlor am Freitag nach Handelsbeginn leicht.

ROUNDUP: Airbus liefert weniger Jets aus - Aktie gibt nach

TOULOUSE - Der weltgrößte Flugzeugbauer Airbus (Airbus SE (ex EADS)) hat bei der Auslieferung neuer Jets im Mai nachgelassen. Für sein Jahresziel von rund 800 Verkehrsflugzeugen muss sich der Dax-Konzern (DAX) jetzt noch stärker ranhalten als ohnehin schon. In den ersten fünf Monaten des Jahres lieferte der Hersteller 256 Jets aus und damit noch nicht einmal ein Drittel seines Jahresziels von rund 800 Maschinen. An der Börse kamen die Nachrichten am Freitag schlecht an.

Ungarischer Staat übernimmt Mehrheit an Budapester Flughafen

BUDAPEST - Der ungarische Staat hat 80 Prozent der Anteile an der Betreibergesellschaft des Budapester Flughafens Ferihegy erworben. Das teilte das ungarische Wirtschaftsministerium am Donnerstagabend in Budapest mit. Nach mehrjährigen Verhandlungen mit dem bisherigen Mehrheitseigentümer, der in Düsseldorf ansässigen AviAlliance GmbH, sei nun der Kaufvertrag unterzeichnet worden. 20 Prozent der Anteile an der Budapest Airport AG erwirbt der französische Infrastruktur-Konzern VINCI. Den Kaufpreis gab das Ministerium mit 3,1 Milliarden Euro an.

Freispruch in Prozess um Betrug bei Milliarden-Deal von HP

SAN FRANCISCO - Im jahrelangen Streit über Betrugsvorwürfe bei einem milliardenschweren Zukauf des Computer-Riesen HP Inc (HP) hat ein britischer Top-Manager US-Geschworene überraschend von seiner Unschuld überzeugen können. Bei der Übernahme hatte HP 2011 rund elf Milliarden Dollar für die Software-Firma Autonomy bezahlt. Später schrieb der Computer-Konzern jedoch Milliarden ab und US-Staatsanwälte warfen Autonomy-Chef Michael Lynch und Finanz-Manager Stephen Keith Chamberlain vor, die Bücher geschönt zu haben. Am Mittwoch sprachen Geschworene in San Francisco beide frei, wie US-Medien aus dem Gerichtssaal berichteten.

Tesla fährt Autoproduktion herunter

GRÜNHEIDE - Der US-Elektroautobauer Tesla hat die Autofertigung in seinem einzigen europäischen Werk in Grünheide bei Berlin am Freitag wie geplant auf Eis gelegt. Das teilte eine Sprecherin auf Anfrage mit. Es ist der erste von fünf Tagen im Juni, an denen Tesla die Fahrzeug- und Antriebsproduktion vorübergehend stilllegt. Dies ist nach Angaben des Unternehmens außerdem für 14., 17., 27. und 28. Juni geplant. Tesla begründet die Pausen mit Verbesserungen.

