dpa-AFX-Überblick: UNTERNEHMEN vom 08.08.2024 - 15.15 Uhr

ROUNDUP: Allianz überrascht mit Gewinnanstieg und Aktienrückkauf - Kurs zieht an

MÜNCHEN - Der Versicherer Allianz hat im zweiten Quartal den Gewinn überraschend gesteigert. Das Unternehmen sieht sich zudem trotz einiger kleinerer Zukäufe in den vergangenen Monaten finanziell gut genug aufgestellt, um weitere Aktien zurückzukaufen. Einige Analysten hatten zuletzt daran gezweifelt. Das war neben dem besser als erwartet ausgefallenem Quartal der Hauptgrund dafür, dass der Kurs der Aktie am Donnerstag deutlich zulegte.

ROUNDUP: Deutsche Telekom überzeugt erneut - Aktie auf Hoch seit 2001

BONN - Eine unerwartet hohe Nachfrage nach Mobilfunkverträgen hat der Deutschen Telekom (Deutsche Telekom) erneut ein starkes Quartal beschert. Zwischen April und Juni wuchs die Zahl der Vertragskunden hierzulande unter den eigenen Marken um 311.000, wie der Dax-Konzern (DAX) am Donnerstag in Bonn bekannt gab. Dies lag an einem anhaltend großen Interesse an Bündelangeboten wie Familienverträgen. An der Börse sorgten die Zahlen und eine leicht erhöhte Prognose für gute Laune. Der Kurs der Telekom-Aktie stieg auf den höchsten Stand seit 2001.

ROUNDUP/Dank Abnehmmittel: Eli Lilly erhöht Jahresziele erneut - Kurssprung

INDIANAPOLIS - Der US-Pharmakonzern Eli Lilly (Eli Lilly and) hat im zweiten Quartal einen Umsatz- und Ergebnissprung hingelegt. Dabei profitierte der Konkurrent von Novo Nordisk vor allem vom wichtigsten Treiber, dem Diabetes-Medikament Mounjaro mit dem Wirkstoff Tirzepatid. Der gleiche Wirkstoff steckt im Lilly-Abnehmmittel Zepbound, das in den USA seit November für deutlich mehr Menschen erhältlich ist. Experten rechnen damit, dass dies das bestverkaufte Arzneimittel der Welt wird. Die Ziele für das Gesamtjahr erhöhte der Konzern bei Vorlage der Quartalsbilanz am Donnerstag erneut. Die Aktie legte vorbörslich um fast 14 Prozent zu.

ROUNDUP: 2 Munich Re steigert Gewinn stärker als erwartet - Prognose bestätigt

MÜNCHEN - Der weltgrößte Rückversicherer Munich Re (Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft) bleibt trotz eines hervorragenden Ergebnisses im zweiten Quartal bei der Gewinnprognose erwartungsgemäß vorsichtig. "Unser Gewinnziel für das Gesamtjahr bleibt zwar unverändert bei 5,0 Milliarden Euro", sagte Konzernchef Joachim Wenning am Donnerstag bei der Vorlage der Quartalszahlen in München. "Die Chancen, dieses Ziel zu erreichen oder sogar zu übertreffen, sind mit dem starken Halbjahresergebnis aber weiter gestiegen." Analysten haben ohnehin im Schnitt mit 5,7 Milliarden schon deutlich mehr auf dem Zettel.

ROUNDUP 2: Siemens bestätigt Prognose - Automatisierung bleibt unter Druck

MÜNCHEN - Der Technologiekonzern Siemens kann auf anhaltend gute Geschäfte mit intelligenter Infrastruktur blicken. Das Unternehmen steigerte daher Umsatz und Gewinn im dritten Geschäftsquartal. "Wir profitierten weiterhin von der anhaltend hohen Nachfrage bei der Elektrifizierung", kommentierte Konzernchef Roland Busch die Entwicklung. Robust zeigte sich auch das industrielle Softwaregeschäft. Dagegen bleibt die Fabrikautomation, die lange Zeit das Wachstum im Konzern angetrieben hat, verhalten - die Erholung wird länger dauern als angenommen. Der Abbau der vollen Lager der Kunden zieht sich, insbesondere in China. Zudem führt die dadurch steigende Wettbewerbsintensität zu Preisdruck in der Region.

ROUNDUP: Außenwerbegeschäft von Ströer wächst weiter stark - Aktie gefragt

KÖLN - Mit Rückenwind von der Fußball-Europameisterschaft hat der Außenwerbespezialist Ströer (Ströer SECo) im zweiten Quartal deutlich zugelegt. Dass das Wachstum des wichtigsten Umsatztreibers Außenwerbung im dritten Quartal etwas nachlassen dürfte, störte Anleger nicht - zumal der Teilbereich mit digitaler Außenwerbung weiter stark wachsen dürfte. An der Börse ging es für den Aktienkurs deutlich nach oben.

ROUNDUP/Gutscheingeschäft: ProSiebenSat.1 bereitet sich auf Bußgelder vor

UNTERFÖHRING - Der Medienkonzern ProSiebenSat.1 (ProSiebenSat1 Media SE) stellt sich wegen der regulatorischen Unklarheiten bei seinem Gutscheingeschäft auf Strafzahlungen in Millionenhöhe ein. Ende Juni sei eine Rückstellung im unteren einstelligen Millionen-Euro-Bereich gebildet worden, teilte das SDax-Unternehmen (SDAX) am Donnerstag in Unterföhring bei München mit. Nach Konzernangaben will die Staatsanwaltschaft München I Bußgelder gegen einzelne Gruppengesellschaften verhängen.

ROUNDUP: IT-Dienstleister GFT senkt Jahresziele - Aktie verliert deutlich

STUTTGART - Der IT-Dienstleister GFT Technologies (GFT SE) senkt wegen geringerer Wachstumserwartungen die Prognosen für das laufende Jahr. Im zweiten Quartal konnte das Unternehmen laut Angaben vom Donnerstag Umsatz und operatives Ergebnis (bereinigtes Ebit) steigern. Während die Erlöse etwas langsamer zulegten als noch zu Jahresbeginn, erhöhte sich das operative Ergebnis (bereinigtes Ebit) deutlich stärker. Die Aktie gab nach frühen Gewinnen nach.

ROUNDUP: Grenke verdient etwas mehr und bestätigt Prognose - Aktie fällt

BADEN-BADEN - Der Leasingspezialist GRENKE hat im zweiten Quartal dank des wachsenden Geschäftsvolumens mehr verdient. Die Jahresprognose bestätigte das Unternehmen. Allerdings muss das SDAX-Unternehmen im zweiten Halbjahr angesichts des lahmenden Wirtschaftsumfelds in Europa noch an Tempo zulegen. "Wir sind auf Kurs, trotz der weiterhin herausfordernden Marktsituation", sagte Vorstandschef Sebastian Hirsch. Die Kosten für Schadenfälle und Risikovorsorge zogen bei den Baden-Badenern an. Die Aktie fiel am Mittag um 7,1 Prozent auf 25,50 Euro.

ROUNDUP: Gewinn von SMA Solar fällt moderater als befürchtet - Aktie unter Druck

NIESTETAL - Der Wechselrichter-Hersteller SMA Solar hat dank des profitablen Großprojekt-Geschäfts im ersten Halbjahr besser abgeschnitten als erwartet. Das Segment verzeichne eine überdurchschnittliche operative Performance, sagte SMA-Chef Jürgen Reinert am Donnerstag im hessischen Niestetal laut Mitteilung. Das Geschäft für private und gewerbliche Solaranlagen wird hingegen weiterhin durch die hohen Lagerbestände zum Beispiel der Installateure ausgebremst. In den beiden Segmenten schrieb SMA im Tagesgeschäft rote Zahlen. Anleger waren enttäuscht.

ROUNDUP: SAF-Holland hält trotz weniger Geschäft an Prognose fest - Aktie fällt

BESSENBACH - Der Nutzfahrzeugzulieferer SAF-Holland (SAF-HOLLAND SE) hat im zweiten Quartal das eingetrübte Marktumfeld deutlich zu spüren bekommen. Der Umsatz fiel um 8,7 Prozent auf gut 507 Millionen Euro, wie das im Nebenwerte-Index SDAX notierte Unternehmen am Donnerstag mitteilte. Organisch, also unter anderem ohne den Zukauf des schwedischen Bremsenspezialisten Haldex, betrug das Minus sogar 10,8 Prozent. Seine Jahresprognose bestätigte SAF-Holland und peilt weiterhin Erlöse von rund zwei Milliarden Euro an. Die Aktie gab dennoch nach.

ROUNDUP: Kundenzustrom treibt Scout24 weiter an - Aktie vergünstigt sich dennoch

BERLIN - Eine Vielzahl neuer Kunden und das starke Interesse an Mitgliedschaften haben dem Internetportalbetreiber Scout24 (ImmoScout24) einen weiteren Schub gegeben. Der Umsatz stieg im zweiten Quartal im Vergleich zum Vorjahr um 14 Prozent auf knapp 140 Millionen Euro, wie das im MDAX notierte Unternehmen am Donnerstag in Berlin mitteilte. Anleger zeigten sich dennoch unzufrieden: Die Scout24-Aktie gab nach.

ROUNDUP: SGL Carbon schreibt wieder schwarze Zahlen - Ausblick bestätigt

WIESBADEN - Der Kohlefaserspezialist SGL Carbon (SGL Carbon SE) hat im ersten Halbjahr wieder einen Gewinn erwirtschaftet. Unter dem Strich verdiente SGL 29,4 Millionen Euro, wie das im SDAX notierte Unternehmen am Donnerstag in Wiesbaden mitteilte. Ein Jahr zuvor hatte SGL noch einen Verlust von 10 Millionen Euro ausgewiesen. Ein Grund dafür war eine Wertminderung im Kohlefaser-Geschäft.

ROUNDUP: Maschinenbauer Dürr mit Rekordaufträgen im Halbjahr - Aktie zieht an

BIETIGHEIM-BISSINGEN - Der Maschinenbauer und Autozulieferer Dürr trotzt der Branchenschwäche in der Automobilindustrie mit Rekordaufträgen. Schub gaben in der ersten Jahreshälfte Großaufträge für Lackieranlagen aus Deutschland, China, Südeuropa und Mexiko. Dürr-Chef Jochen Weyrauch fasst nun für das laufende Jahr das obere Ende der Zielspanne beim Auftragseingang von 4,6 bis 5,0 Milliarden Euro ins Auge.

Weitere Meldungen

-'HB': Regierung will Rüstungsindustrie stärken

-Mehrheitseigner: Varta soll bis Jahresende stabilisiert sein

-Discounter-Ranking: Lidl liegt bei Umsätzen vorn

-Thyssenkrupp-Stahl: Aufsichtsrat berät über Neuaufstellung

-ROUNDUP: Rheinmetalls Auftragsbücher sind prall gefüllt - Aktie zieht an

-1&1 kommt beim Netzausbau voran, aber Rückstand bleibt

-TV-Kunden treiben Freenet an - Marketingkosten belasten aber Tagesgeschäft

-Zurich schreibt im ersten Halbjahr hohe Gewinne

-Deutsche Beteiligungs AG mit Gewinneinbruch

-Allianz weitet Aktienrückkaufprogramm auf insgesamt 1,5 Milliarden Euro aus

-Antriebsspezialist Vitesco konkretisiert Ausblick

-Aufträge für Elektroindustrie im Juni eingebrochen

-Hamborner Reit verdient dank höherer Mieteinnahmen etwas mehr

-ROUNDUP: Uniper will über 3,4 Milliarden Staatshilfe zurückzahlen

-Novartis-Mittel Fabhalta erhält FDA-Zulassung für Reduktion der Proteinurie

-Deutz kämpft weiter mit Konjunkturschwäche - Absatzziel leicht reduziert

-Warner Bros. mit Riesen-Abschreibung auf TV-Sender

-'Starliner'-Pannen: Weiter kein Rückkehrdatum für Astronauten auf ISS

-Infineon eröffnet neue Fabrik in Malaysia

-Forschungsinstitut: Wende auf dem Immobilienmarkt

-WHO-Chef beruft Notfallausschuss wegen Mpox ein

-Bäume statt Bohrturm: Greenpeace-Protest gegen Erdgasbohrung

-Bahnstrecke bei Rastatt drei Wochen gesperrt

-WHO bereitet Polio-Impfkampagne im Gazastreifen vor

-BVB-Chef Ricken: 'Muss keinen Titel ausschließen'

-Amazon-Serie beschert Buchverlag Bastei Lübbe Wachstumsschub

-KfW fährt Förderungen zurück - Krise vorbei

-Warnstreik beim NDR - Nicht nur 'Tagesschau' fällt aus

-Volocopter fliegt in Frankreich während Olympischer Spiele°

