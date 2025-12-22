dpa-AFX-Überblick: UNTERNEHMEN vom 22.12.2025 - 15.15 Uhr

Schaeffler will verstärkt vom Rüstungsgeschäft profitieren

MÜNCHEN/HERZOGENAURACH - Der Auto- und Industriezulieferer Schaeffler will in neue Geschäftsfelder einsteigen. Dabei steht vor allem das Rüstungsgeschäft im Fokus. "Wir werden ein Unternehmen mit Rüstungsgeschäft", sagte Unternehmenschef Klaus Rosenfeld der "Süddeutschen Zeitung". Erst vor kurzem hatte Schaeffler eine Kooperation mit dem Drohnenhersteller Helsing bekannt gegeben. Ziel der Partnerschaft ist es, Helsings Drohnenfertigung auszubauen.

ROUNDUP: China verhängt vorläufige Zölle auf EU-Milchprodukte

PEKING - China hat im Handelskonflikt mit der Europäischen Union vorläufige Anti-Subventionszölle auf bestimmte Milchprodukte verhängt. Das Handelsministerium in Peking teilte mit, Grundlage sei eine vorläufige Entscheidung in einem seit August 2024 laufenden Untersuchungsverfahren. Die Zölle sollen demnach vom 23. Dezember an gelten und in Form einer vorläufigen Sicherheitsleistung beim Import erhoben werden. Von der EU-Kommission in Brüssel hieß es, man nehme die Ankündigung mit Besorgnis zur Kenntnis.

Bundeslandwirtschaftsminister lehnt Zuckersteuer ab

KIEL/BERLIN - Im Kampf gegen Übergewicht vor allem bei Kindern wird immer wieder die Forderung nach einer bundesweiten Zuckersteuer laut. Zuletzt kündigte Schleswig-Holstein eine entsprechende Bundesratsinitiative an. Bundeslandwirtschaftsminister Alois Rainer lehnt den Vorstoß ab. "Wir brauchen keine Zuckersteuer. Steuererhöhungen stehen auch nicht im Koalitionsvertrag", sagte der CSU-Politiker der "Rheinischen Post".

ROUNDUP/TV-Überraschung: Golf bald bei der Telekom

BERLIN - Golf-Fans benötigen im neuen Jahr ein weiteres Abonnement. Die Deutsche Telekom hat sich ein umfangreiches Rechtepaket gesichert und überträgt zukünftig die Turniere der PGA-Tour und der DP World Tour, die bisher von Sky gezeigt wurden. Auch der alle zwei Jahre ausgespielte Ryder Cup wird von 2027 an bei den kostenpflichtigen TV-Angeboten der Telekom laufen.

Mieterbund will Indexmieten noch niedriger halten

BERLIN - Der Deutsche Mieterbund sieht die geplante Mietrechtsreform als unbedingt notwendig an, um Mieter vor sprunghaften Mieterhöhungen zu schützen. Angesichts explodierender Mieten bei Neuvermietungen seien die geplanten Maßnahmen von Bundesjustizministerin Stefanie Hubig (SPD) sogar noch zu wenig, sagte Mieterbundpräsidentin Melanie Weber-Moritz am Montag in Berlin.

Bayer: Finerenon in Japan gegen bestimmte Herzerkrankung zugelassen

BERLIN - Bayer darf das Medikament Kerendia in Japan nun auch gegen eine bestimmte Form der Herzinsuffizienz vermarkten. Das Ministerium für Gesundheit, Arbeit und Soziales habe Mittel mit dem Wirkstoff Finerenon zur Behandlung Erwachsener mit einer Herzinsuffizienz mit einer linksventrikulären Auswurfleistung von mindestens 40 Prozent zugelassen, teilte der Agrarchemie- und Pharmakonzern am Montag mit. Der Schritt war erwartet worden. In den USA ist das Medikament für diese Behandlung schon seit einigen Monaten zugelassen.

ROUNDUP: Dürr erhöht Prognose für Mittelzufluss - Kunden ziehen Zahlungen vor

BIETIGHEIM-BISSINGEN - Der Maschinenbauer Dürr hat für das laufende Jahr seine Prognose für den Finanzmittelzufluss angehoben. So dürfte der freie Cashflow 100 bis 200 Millionen Euro erreichen, teilte das Unternehmen am Freitag nach Börsenschluss mit. Bislang war Dürr von 0 bis 50 Millionen ausgegangen. Der Maschinenbauer begründete dies mit hohen vorgezogenen Zahlungen von Kunden im vierten Quartal sowie Verschiebungen von ausgehenden Zahlungen des Dürr-Konzerns in das Jahr 2026. In den ersten neun Monaten hatte der freie Mittelzufluss 85 Millionen Euro betragen.

Schweizer Gericht lässt Klimaklage aus Indonesien zu

ZUG - Erstmals hat ein Schweizer Gericht eine Klimaklage aus dem Ausland gegen einen Großkonzern zugelassen. Drei Fischer und eine Fischerin aus Indonesien werfen dem Baustoffkonzern Holcim vor, durch seinen klimaschädlichen CO2-Ausstoß zum Meeresspiegelanstieg beizutragen, der ihre Insel Pari bedroht. Sie wird immer häufiger überschwemmt. Holcim hat Berufung gegen die Entscheidung angekündigt.

ROUNDU/Von wegen kreativ: Warum die KI oft in alte Muster verfällt

DALARNA - Von wegen effiziente und kreative Maschine: Künstliche Intelligenzen scheinen gerne abzuschweifen und sich an bewährten Mustern zu orientieren. Eine aktuell in der Fachzeitschrift "Patterns" veröffentlichte Studie hat Sprachmodelle und Bild-generierende KI-Modelle vor eine Aufgabe gestellt, in der die Tools erstaunlich schlecht und unkreativ waren.

Schuhmarke Gabor gehört nun Schweizer Investor

ROSENHEIM - Der Schweizer Investor Arklyz hat die oberbayerische Schuhmarke Gabor übernommen. Den Kaufpreis nannte das in Stans am Vierwaldstätter See ansässige Unternehmen nicht. Alle behördlichen Genehmigungen sind demnach eingegangen, wie es in der Mitteilung hieß.

