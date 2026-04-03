DRC Gold präsentierte Quartalsergebnisse

DRC Gold hat am 01.04.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.01.2026 – vorgestellt.

Der Verlust je Aktie wurde auf 0,02 CAD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das DRC Gold ein Ergebnis je Aktie von -0,010 CAD vermeldet.

Redaktion finanzen.at