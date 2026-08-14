Dream Homes Development präsentierte Quartalsergebnisse

Dream Homes Development hat am 12.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Dream Homes Development hat ein EPS von 0,01 USD vermeldet. Im Vorjahr hatte das EPS des Unternehmens mit 0,010 USD auf dem gleichen Niveau gelegen.

Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 49,19 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 1,9 Millionen USD. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 0,9 Millionen USD.

Redaktion finanzen.at