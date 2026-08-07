Dredging: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Dredging veröffentlichte am 04.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Das EPS belief sich auf 4,01 INR gegenüber -8,330 INR je Aktie im Vorjahresquartal.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 46,73 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 3,55 Milliarden INR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 2,42 Milliarden INR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at