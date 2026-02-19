Drillcon AB legte Quartalsergebnis vor

Drillcon AB hat am 17.02.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,14 SEK gegenüber 0,260 SEK im Vorjahresquartal.

Der Umsatz wurde auf 104,8 Millionen SEK beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 6,77 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 112,4 Millionen SEK umgesetzt worden waren.

Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 4,88 Prozent zurück. Hier wurden 394,57 Millionen SEK gegenüber 414,80 Millionen SEK im Vorjahr generiert.

Redaktion finanzen.at