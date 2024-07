Drittes Patriot-System aus Deutschland in der Ukraine eingetroffen

KIEW (dpa-AFX) - Deutschland hat das angekündigte dritte Patriot-Flugabwehrsystem an die Ukraine geliefert. "Es wird helfen, den Schutz der Bevölkerung und der Infrastruktur zu verbessern", schrieb der deutsche Botschafter in der Ukraine, Martin Jäger, bei der Onlineplattform X. Die zugehörige Bedienmannschaft sei in Deutschland ausgebildet worden.

Für ihren Abwehrkampf gegen Russland hat die Ukraine im April vergangenen Jahres das erste moderne Flugabwehrsystem US-amerikanischer Produktion des Typs Patriot erhalten. Die ukrainische Flugabwehr will damit bereits russische Hyperschallraketen und ballistische Raketen abgefangen haben. Insgesamt soll Kiew derzeit über vier Systeme verfügen. Weitere wurden unter anderem von Rumänien in Aussicht gestellt.

Präsident Wolodymyr Selenskyj hatte ursprünglich sieben derartiger Systeme als Minimum für einen zuverlässigen Schutz regelmäßig mit Raketen angegriffener Großstädte wie Charkiw, Dnipro, Saporischschja und Odessa genannt und drängt seine Verbündeten regelmäßig um weitere Unterstützung bei der Flugabwehr./ast/DP/jha