Drummond Ventures legte Quartalsergebnis vor

Drummond Ventures lud am 28.10.2025 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Drummond Ventures vermeldete für das abgelaufene Gesamtjahr einen Verlust je Aktie von 0,050 CAD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,070 CAD je Aktie erwirtschaftet.

