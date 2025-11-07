DT Cloud Star Acquisition präsentierte Quartalsergebnisse

DT Cloud Star Acquisition ließ sich am 05.11.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat DT Cloud Star Acquisition die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,07 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 0,060 USD je Aktie in den Büchern standen.

