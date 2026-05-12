Ducommun Inc. Profit Rises In Q1

(RTTNews) - Ducommun Inc. (DCO) revealed earnings for its first quarter that Increases, from the same period last year

The company's bottom line came in at $9.92 million, or $0.64 per share. This compares with $1.40 million, or $0.09 per share, last year.

Excluding items, Ducommun Inc. reported adjusted earnings of $11.70 million or $0.75 per share for the period.

The company's revenue for the period rose 8.6% to $209.02 million from $192.48 million last year.

Ducommun Inc. earnings at a glance (GAAP) :

-Earnings: $9.92 Mln. vs. $1.40 Mln. last year. -EPS: $0.64 vs. $0.09 last year. -Revenue: $209.02 Mln vs. $192.48 Mln last year.