Ducommun Aktie
WKN: 861421 / ISIN: US2641471097
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12.05.2026 12:06:15
Ducommun Inc. Profit Rises In Q1
(RTTNews) - Ducommun Inc. (DCO) revealed earnings for its first quarter that Increases, from the same period last year
The company's bottom line came in at $9.92 million, or $0.64 per share. This compares with $1.40 million, or $0.09 per share, last year.
Excluding items, Ducommun Inc. reported adjusted earnings of $11.70 million or $0.75 per share for the period.
The company's revenue for the period rose 8.6% to $209.02 million from $192.48 million last year.
Ducommun Inc. earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $9.92 Mln. vs. $1.40 Mln. last year. -EPS: $0.64 vs. $0.09 last year. -Revenue: $209.02 Mln vs. $192.48 Mln last year.
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Nachrichten zu Ducommun Inc.
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11.05.26
|Ausblick: Ducommun vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal (finanzen.net)
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25.02.26
|Ausblick: Ducommun zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
Analysen zu Ducommun Inc.
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