Dürr: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Dürr lud am 12.05.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,29 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,350 EUR erwirtschaftet worden.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 6,67 Prozent auf 940,2 Millionen EUR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 1,01 Milliarden EUR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at