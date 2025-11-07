Duke Energy Aktie
Duke Energy Corp Q3 Profit Increases, Beats Estimates
(RTTNews) - Duke Energy Corp (DUK) announced earnings for its third quarter that Increased from the same period last year and beat the Street estimates.
The company's bottom line totaled $1.407 billion, or $1.81 per share. This compares with $1.226 billion, or $1.60 per share, last year.
Excluding items, Duke Energy Corp reported adjusted earnings of $1.407 billion or $1.81 per share for the period.
Analysts on average had expected the company to earn $1.75 per share. Analysts' estimates typically exclude special items.
The company's revenue for the period rose 4.8% to $8.542 billion from $8.154 billion last year.
Duke Energy Corp earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $1.407 Bln. vs. $1.226 Bln. last year. -EPS: $1.81 vs. $1.60 last year. -Revenue: $8.542 Bln vs. $8.154 Bln last year.
-Guidance: Full year EPS guidance: $6.25 - $6.35
