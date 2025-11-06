Ausblick: Duke Energy verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Duke Energy wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 07.11.2025 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 30.09.2025 abgelaufen ist.

Im Schnitt gehen 17 Analysten von einem Gewinn von 1,75 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 1,60 USD je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite erwarten 10 Analysten ein Plus von 4,35 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 8,51 Milliarden USD. Im Vorjahreszeitraum waren noch 8,15 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

20 Analysten geben für das laufende Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich 6,33 USD je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das Vorjahr ein Gewinn. Damals waren 5,71 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 16 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr von insgesamt 31,86 Milliarden USD, gegenüber 30,36 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum, aus.

