Duke Offshore präsentierte Quartalsergebnisse

Duke Offshore hat am 30.05.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Der Verlust je Aktie wurde auf 0,68 INR beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Duke Offshore ein Ergebnis je Aktie von -0,590 INR vermeldet.

Duke Offshore hat im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Verlust von 0,660 INR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahr waren es -2,280 INR je Aktie gewesen.

Redaktion finanzen.at