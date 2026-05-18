Duksung: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Duksung präsentierte am 15.05.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 29,00 KRW präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Duksung ein EPS von 146,00 KRW je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite hat Duksung im vergangenen Quartal 34,27 Milliarden KRW verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 11,02 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Duksung 38,52 Milliarden KRW umsetzen können.

Redaktion finanzen.at