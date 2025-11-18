Akzo Nobel Aktie
WKN DE: A2PB32 / ISIN: NL0013267909
|
18.11.2025 12:50:08
Dulux Paint Parent Akzo Nobel And Axalta Merge To Form $25 Billion Coatings Giant
This article Dulux Paint Parent Akzo Nobel And Axalta Merge To Form $25 Billion Coatings Giant originally appeared on Benzinga.com.Weiter zum vollständigen Artikel bei Benzinga
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Akzo Nobel N.V.mehr Nachrichten
|
21.10.25
|Ausblick: Akzo Nobel legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor (finanzen.net)
|
21.07.25
|Ausblick: Akzo Nobel stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)